FETÖ'nün sözde 'Büyük bölge eyalet imamı' yakalandı Adana'da düzenlenen operasyonda FETÖ'nün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' M.T.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya'da operasyon yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, örgütün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' M.T.'nin de olduğu belirtildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

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