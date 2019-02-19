Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinden "istifa" açıklaması

Büyük Birlik Partisince (BBP), kendisini "BBP Çankırı İl Başkanı" olarak tanıtarak partiden istifa ettiğini açıklayan Murat Çiftci'nin, iki yıl önce genel merkez tarafından görevden alındığı, üç ay önce de partiden ihraç edildiği bildirildi.

BBP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde yer alan "BBP Çankırı İl Başkanı istifa etti" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, kendisini "BBP Çankırı İl Başkanı" olarak tanıtarak istifa ettiğini açıklayan Murat Çiftci'nin iki yıl önce genel merkez tarafından görevden alındığı ve üç ay önce de partiden ihraç edildiği vurgulanarak, "Bu tür fesatlıklarla dolu sözde istifalar, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala BBP'nin milletine özverili çalışmasını hazmedemeyenlerin, seçimlere hazırlanan parti camiasını demoralize etmeye çalışan fitne merkezlerinin işidir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu haberde istifa ettiği belirtilenler il teşkilatı kurucular kurulu üyesi Ethem Şen'in de 2014 seçimlerinden önce partiden ihraç edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BBP, ülke genelinde tüm seçim bölgelerinde seçimlere girecektir. Suflörü bilinen bu asparagasçılar milletimizin gönlünde taht kurmuş şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurumsal yapısına şimdiye kadar asla zarar veremediği gibi bundan sonra da veremeyecektir."