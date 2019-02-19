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Büyük beyaz köpekbalığının genom haritası çıkarıldı

Kapsamlı genom haritası, yaraların onarımı veya hızlı iyileşmeyi sağlayan özel mutasyonların varlığını ortaya koydu

19 Şubat 2019 Salı 17:14
Büyük beyaz köpekbalığının genom haritası çıkarıldı

ANKARA (AA) - Bilim adamları, okyanusların en tehlikeli yırtıcılarından büyük beyaz köpekbalığının genom haritasını çıkardı.

İngiltere'nin Nova Southeastern Üniversitesi (NSU), Denizlerimizi Kurtaralım Vakfına bağlı Köpekbalığı Araştırma Merkezi ile ABD'nin Cornell Üniversitesi ve Monterey Bay Akvaryumu iş birliğinde yapılan çalışmada, büyük beyaz köpek balığının tüm DNA zinciri haritalandırıldı.

Araştırmacılar, boyu 6 metreye, ağırlığı ise 3 tona ulaşan büyük beyaz köpekbalıklarının, genomlarındaki yaraların onarımı veya hızlı iyileşmeyi sağlayan özel mutasyonlar sayesinde DNA zincirindeki hatalı mutasyonların yarattığı kanser gibi hastalıkların oluşmadığını belirtti.

Büyük beyaz köpekbalıklarındaki bazı DNA sekanslarının "olumlu seçim" ya da "moleküler adaptasyon" adı verilen genetik değişimleri gösterdiği, söz konusu sekansların ortaya çıkardığı genlerin hasarlı DNA'ların birikmesini önleyerek, genomun istikrarını sağladığı ifade edildi.

Bilim adamlarınca, söz konusu özelliğin hızlı iyileşmeyi sağlamanın yanı sıra kanser oluşumunu da önlediği kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, ABD Bilimler Akademisi yayını "Proceedings of the National Academy of Sciences"da yayımlandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:14
  1. büyük beyaz köpekbalığı
  2. DNA
  3. GENOM
  4. Nova Southeastern Üniversitesi (NSU)

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