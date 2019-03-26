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Büyük Atatürk Parkı,sosyal donatı alanlarıyla İstanbullulara hizmet veriyor

Büyükçekmece, kişi başına düşen 123 metrekare yeşil alanı ile İstanbulluların en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi.

26 Mart 2019 Salı 10:56
Büyük Atatürk Parkı,sosyal donatı alanlarıyla İstanbullulara hizmet veriyor

Büyükçekmece, kişi başına düşen 123 metrekare yeşil alanı ile İstanbulluların en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi. Hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Büyük Atatürk Parkı, sosyal donatı alanlarıyla yüzlerce İstanbulluya hizmet veriyor.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün ilçeye kazandırdığı, Türkiye’nin en özel parklarından olan Büyük Atatürk Parkı sadece Büyükçekmecelilerin değil, İstanbulluların da en çok tercih ettiği mekanlarından biri oldu. Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan park, yapay göleti, oyun parkları, mini golf sahası, sosyal tesisleri, koşu ve yürüyüş alanları ve dinlenme alanlarıyla hizmet veriyor. Parka gelen vatandaşlar bir yandan doğanın tadını çıkarırken, diğer yandan Prof. Dr. Türkan Saylan Spor ve Sosyal Tesisi’nde kafelerden cüzi fiyatlarla yararlanabiliyor. Park vatandaşlar için doğa, eğlence, spor ve sosyal tesis hizmetlerini bir arada sunuyor.



Çocuklar parklarda çok daha mutlu


Büyükçekmeceli çocuklar okul saatleri dışında kalan zamanlarını ilçede bulunan parklarda geçiriyor. Büyükçekmece Belediyesi tarafından her yaş grubuna özel olarak hazırlanan, zeka gelişimini olumlu etkileyen, kontrol ve bakımları düzenli bir şekilde yapılan parklar sayesinde çocuklar güvenli ve keyifli alanlarda eğlenebiliyor. Başkan Akgün’ün talimatı doğrultusunda tüm çocuk oyun gruplarında sağlığa zararlı olmayan, doğal ve güvenilir malzemeler kullanılıyor.



Sosyal tesisler yoğun ilgi görüyor


Bisiklet, paten ve kaykayla ilgilenen gençler için özel olarak yapılan yollar sayesinde ilçedeki çok sayıda genç faydalı fiziksel aktivitelerle zaman geçirebiliyor. Sporsever Büyükçekmeceliler de hemen hemen her parkta yer alan spor grupları, koşu ve yürüyüş yollarından faydalanabiliyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:56
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