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Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı

- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: "Şu anda katılım rekor seviyede. İnşallah bu sayıyı 10 binlerle ifade edeceğimiz hale getireceğiz" - Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız:"2017 yılında yarışa bin 37 kişi katılmış. Şu ana kadar bin 400 civarında kayıt var"

25 Aralık 2018 Salı 13:46
Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı


ANKARA (AA) - Türkiye'nin en eski atletizm organizasyonları arasında yer alan 83. Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Fatih Çintimar, 83. Büyük Atatürk Koşusu'na bu sene rekor bir katılım olacağını söyledi.

1936 yılından beri yapılan yarışın çok önemli seviyelere ulaştığının altını çizen Çintimar, "Eski şampiyon ağabeylerimiz, ablalarımız da bu yarışta bizlerle birlikte olacak. Şu anda katılım rekor seviyede. İnşallah bu sayıyı 10 binlerle ifade edeceğimiz hale getireceğiz. Yarış günü Ankara'da beklenen soğuk hava nedeniyle sporcularımıza yardım etmeleri için bir ekip ayarladık. Bu ekip, battaniyelerle sporcularımızı bekleyecek ve ödül töreninin yapılacağı salona kadar onlara eşlik edecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Çintimar, gelecek yıl içinde tüm dünya başkentlerinde olduğu gibi Ankara'da da bir maraton yapmayı planladıklarına dikkati çekerek, "Gelecek sene içinde hayata geçirmeyi planladığımız maratonu Ankara 15 Temmuz Maratonu olarak planladık. Kent konseyiyle bir çalışma yapıldı ve belli bir noktaya gelindi. Büyük maratonlarda, 'Hadi yapalım.' mantığıyla hareket edersek, altından kalkamayacağımız sonuçlar çıkabilir. Valiliğimiz ve belediyemizin koordinesinde büyük bir maratonun yol haritasını çıkarmamız gerekiyor. Çalışmaları devam ettirerek, 15 Temmuz haftası içinde bir tarihte bunu yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ise Büyük Atatürk Koşusu'na katılımın sürekli artarak rekor seviyelere ulaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin en köklü yarışlarından bir tanesi olan Büyük Atatürk Koşusu'na katılım sayısını sürekli artırmak istediklerini vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Sayıyı daha yukarı taşımak istiyoruz ama katılımdaki artış da bizi sevindiriyor. 2017 yılında yarışa bin 37 kişi katılmış. Şu ana kadar bin 400 civarında kayıt var. Perşembe gününe kadar bu sayının bin 600 e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Amacımız 10 binleri bu yarışa dahil edebilmek. Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp, tren garı önünde yarışı tamamlayacağız. Sonrasında da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak ödül töreniyle organizasyonu sonlandırmak istiyoruz."

83. Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:46
  1. 83. Büyük Atatürk Koşusu
  2. Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız
  3. Atletizm
  4. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar
  5. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi

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