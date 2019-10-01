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Antalya'ya gelen turist oranı geçen yıla oranla yüzde 17 arttı!

Yıl sonu için 16 milyon yabancı turist hedefi belirleyen Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'ya 9 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 17'lik artışla 13 milyona yaklaştı.

01 Ekim 2019 Salı 13:24
Antalya'ya gelen turist oranı geçen yıla oranla yüzde 17 arttı!

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, yılın 9 ayında geçen yıla oranla yüzde 17'lik artışla yaklaşık 13 milyon yabancı turist ağırladı.

Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak - 29 Eylül döneminde kente 12 milyon 623 bin 247 yabancı turist geldi. Geçen yıl aynı dönemde 193 ülkeden 10 milyon 793 bin 757 turist ağırlayan Antalya, bu yıl yüzde 17'lik artış yakaladı.

Gelen yabancı turist sayısı 1-29 Eylül'de 2 milyon 118 bin 4 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl eylül ayında kente bir milyon 838 bin 279 yabancı turist gelmişti.

Turistteki hareketlilik, hava trafiğinde de yoğunluk oluşturdu. Eylül ayında Antalya Havalimanı'nda dış hatlarda 10 bin 827 uçak iniş yaparken, 10 bin 842 uçak da havalandı. İç hatlarda ise 4 bin 25 uçak iniş, kalkış yaptı.

"Arzu ettiğimiz seviyede büyümeyi gerçekleştiriyoruz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin dünya turizminde parlayan ülkelerden biri olduğunu, bunda Antalya'nın etkin rol üstlendiğini söyledi.

Antalya'da yıl sonu için 16 milyon yabancı turist hedefi belirlendiğini hatırlatan Ayık, bu hedefe emin adımlarla yaklaşıldığını bildirdi.

Ülke genelinde de 2023 için belirlenen 70 milyon ziyaretçi sayısına beklenen tarihten önce ulaşılacağını vurgulayan Ayık, yan kaynak pazarlarda yapılan çalışmaların bunda etkili olduğunu dile getirdi.

Ayık, Türkiye turizminin sadece iki ya da üç pazara bağımlı kalmaması için yoğun çalışma yürüttüklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kaynak pazar olarak birkaç pazarın ağırlığı vardı. Son 10 yıllık periyotta yan pazarlarda, özellikle gelişen pazarlarda önemli çalışmalar yaptık. Yavaş yavaş da bunun meyvelerini alıyoruz, geri dönüşümler başladı. Avrupa Birliği üye ülkelerdeki artışla bunu ispatlamış olduk. Bu yıl Polonya, Çekya, Slovakya, Romanya gibi Balkan ülkelerinde önemli artışlar yaşadık. Pazar çeşitliliğini geliştirerek geleceğe daha güvenli bakan bir turizm destinasyonu haline geldik. Arzu ettiğimiz seviyelerde büyümeleri gerçekleştiriyoruz, çift haneli büyümeler devam ediyor."

Ayık, Güney Kore, Çin, Japonya, Hindistan gibi pazarlarda da çalışmalar yürüttüklerini kaydetti

"Antalya, yeni bir rekora imza atacak"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da iyi bir turizm sezonu geçirildiğini söyledi.

Antalya'nın geçen yıl 13,5 milyon civarında yabancı ağırladığını anımsatan Atmaca, "Antalya, bu yıl yabancı turist sayısında yeni bir rekora imza atacak. Geçen yılki sayıdan daha fazla turisti misafir etmiş olacak. Şu anki rakamlar turizm sektörünü sevindirdi. Yıl başında çift haneli büyümeyi ön görüyorduk, nitekim bu gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:24
  1. Antalya
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