Büyük ahiret sınavı (BAS)

Dünyayı ahrete götüremeyeceğine göre, öyle yaşa ki dünya seni ahirete götürsün. (Şems-i Tebrizî)

Kelime anlamı itibariyle dünya(hayatı)nın sonu, yeni bir hayatın başlangıcı demek olan ahiret hızlı bir şekilde bize doğru gelmektedir. Ekonomik bağımsızlık, iyi bir maddi gelir elde etmek için dünyevi sınavlar ciddi anlamda baş döndürürken birçoğumuz esas hazırlanmamız gereken ve telafisi olmayan BAS için neredeyse fırsat bulamıyoruz. Çünkü bu fani dünyada her şeyi halletmeye çalışıp, bütün yoğunluğumuzu buraya verince öteki taraf ister istemez fire vermiş oluyor. Bu durumu yüce Rabbimiz şu şekilde ifade etmiştir:

“Fakat siz (ey insanlar!) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz.” (Â’lâ, 16, 17)

Kendimizi ve evladımızı sonsuz âlemde heder olup gitmesinler ve cennetlere namzet birer fert olsunlar diye:

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.” (Tahrim, 6) ayeti çerçevesinde dünyada iken henüz vaktimiz ve imkânımız varken tedarikli olmak, Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın buyurduğu gibi daha akıllı olanlarımızın yapacağı iştir. (Tirmizi. Kıyame, 25)

Ama gelin görün ki, çevrenin ve mevcut eğitim sisteminin yapısı nedeniyle çocuklarımız binlerce test çözüp, kolej, özel kurs ve dershaneler aracılığıyla sınavdan sınava koşup çırpınmaktadır. Üstelik bunun için büyük meblağlara varan paralar harcanmaktadır. Her ilde üniversiteler kurulmuştur da, konu mezun edilen vatan evladının istihdamına gelince yine hayal kırıklığı yaşanmaktadır. Dolayısıyla belli ki gençlerimiz üniversite bahanesiyle 3-5 yıl daha oyalanmaktadır. Onlar o şekilde oyalanırken görev alabilmek için başka sınavlar önüne çıkarılmaktadır ki, işe girinceye kadar birkaç yıl daha geçmektedir. Böylece evlenme yaşı 30’lara çıkmaktadır. Şimdilerde pahalılıktan ötürü davet, düğün ve yemek masraflarına bakılınca evleneceğime istediğimle birlikte yaşarım diyerek gençlerimiz artık evlenemez olmuştur. İşte tam da bunca telaş ve yaşama çabası nedeniyle insanlar BAS’ı unutma noktasına ge(tiril)miş bulunmaktadır.

Hatta o gerçek sınava yönelik hafif de olsa bir gayretin içerisinde olanlar kınanıp alay konusu bile olmaktadırlar. İnsanlarımızı maddeye mahkûm ederek genellikle sekülerist yapmayı başaran rejim, insanı ruhuyla, gönlüyle, fikriyle, zikriyle tabiri caizse halletmeye çalışmaktadır.

Kesinlikle dünya ihmal edilmemelidir. Ancak insanoğlu yaratılış amacını unutup da tamamen dünyaya yönelince de en büyük hatayı yapmış olmaktadır. Elbette ki, ahiret sadece bu dünya üzerinden elde edilebilir. Yani burada ne ekerseniz orada onu biçeceksiniz. Onun için büyüklerimiz demişlerdir ki: “Allah için yaptıysan göm gitsin. Ahirette filizlenir.”

İşin en garip tarafı da: “Nedense insan aklı, ahirete göçü düşünmek istemez. Hâlbuki doğum onun elçisidir.” 60-70 yıllık bir ömrü kalıcı ebedi bir hayatmış gibi düşünerek var gücüyle ona çalışmak doğrusu akıllıca bir tavır olmasa gerek. Lâkin bizler daha çok buna önem verince ister istemez öteki tarafı ihmal etmiş oluyoruz ki, bundan vazgeçip artık dünya-ahiret dengesini birey, aile ve toplum olarak kurmalıyız.

Şimdi ölüm gelse ahirete çağrılıp ilahî huzura çıksanız, buna hazır mısınız diye sorulsa; buna kaç kişinin cevabı olumlu olabilir acaba? Peki, böyle bir şey olmayacak mı, bu bir hayal mi, yoksa masal mı? Hayır, hepimiz biliyoruz ki dünya yalan ama bunlar gerçek. O halde nedir bu darmadağın, sorumsuz, laubali ve rahat halimiz? Bunca olumsuzlukların, kaza, bela, afet ve salgın hastalıkların, cinayetlerin, aleni büyük günahların, adaletsizliğin, sahtekârlığın, güvensizliğin işaret ettiği şey bundan sonra daha müreffeh yaşayacağımız şeklinde bir umut vermediğine göre belli ki dünyanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu da şu demektir; aslında çok da vaktimiz yok. Her an BAS’a çağrılabiliriz. Üstelik orada, geç kaldın, kimliğin ve giriş belgen eksikti; seni sınava almayalım, alamayız diye bir şey de yoktur. Zira deliler ve sabiler hariç herkes bu sınava tabi tutulacaktır. Bunun için Hz. Ali (r.a): Sizler ahiret adamı olun. Dünya adamı olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok.” diye uyarmıştır.

Selâm ve dua ile.