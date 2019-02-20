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Büyüdüğü mahalledeki okula 21 bilgisayar hediye etti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi’nde doğup büyüyen ve şu anda İstanbul’da yaşayan hayırsever bir vatandaşın aldığı 21 adet bilgisayar, İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığı ile Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulu’na teslim edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:00
Büyüdüğü mahalledeki okula 21 bilgisayar hediye etti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi’nde doğup büyüyen ve şu anda İstanbul’da yaşayan hayırsever bir vatandaşın aldığı 21 adet bilgisayar, İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığı ile Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulu’na teslim edildi.


Aslen İğdeli olan ve İstanbul’da yaşayan Halis Marangoz tarafından alınan bilgisayarların okula teslimi için tören düzenlendi.


İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticisi Yahya Marangoz, eğitime destek olmak için ayrı bir özen gösterdiklerini söyledi. Marangoz, “Halis Marangoz adlı hemşehrimizin, derneğimize gönderdiği 21 adet bilgisayar, mahallemizde bulunan Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulu ile Aşık Sefil Ali Çimani Kütüphanesi’nde öğrencilerin kullanılması için bağışlandı. Bu yola çıkarken tabela derneği olmayacağımızı söylemiştik. Kurulduğumuz günden bugüne kadar da en başta eğitim olmak üzere birbirinden güzel işlere imza attık. Biz, hayırseverlerimiz ile halkımız ve mahallemiz arasında köprü vazifesi görüyoruz. Bu konuda bizi yalnız bırakmayan tüm devlet büyüklerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.


Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ise, “İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin girişimleri ile eğitime yapılan destek için buradayız. İstanbul’da yaşayan Halis Marangoz isimli İğdeli kardeşimizin derneğimize gönderdiği 21 adet bilgisayarı teslim alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah öğrencilerimizin güzel amaçlar için kullanmasına vesile olur. Derneğimize ve Halis Marangoz kardeşimize eğitime yaptıkları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Halis Marangoz kardeşimizin bu davranışı, inşallah diğer hayırseverlerimize de örnek teşkil eder” şeklinde konuştu.


Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş da, “Aslen İğdeli olan Halis Marangoz kardeşimiz de mahallesindeki okul için bilgisayar göndermiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Elbistan’ın adamı olsun çamurdan olsun. Sonuçta dönüyor; imkanları dahilinde memleketine yardımcı olmaya çalışıyor. Bu tür derneklerin de çoğalmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.


Daha sonra bilgisayarlar, öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere okul müdürü Bilal Bozkurt’a teslim edildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:00
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