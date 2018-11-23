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'F' serisi dolarla yakalanan büyücünün evinden cephanelik çıktı!

17 ilde aranan ve halk arasında "Kesira" olarak bilinen büyücü, üzerinde FETÖ'nün sembolü olarak bilinen F serisi dolarlarla birlikte enselendi. Büyücünün cep telefonundan çıkan mesajlar polisi bile şaşırttı.

23 Kasım 2018 Cuma 15:05
'F' serisi dolarla yakalanan büyücünün evinden cephanelik çıktı!

Hakkında 47 ayrı dosya bulunan ve halk arasında 'Kesira' olarak bilinen büyücü Sonay İncekara (40) Bursa'da yakalandı. İncekara'nın üzerinden çıkan ve FETÖ üyelerince kullanıldığı bilinen F serisi dolarlar dikkati çekti. İncekara'nın telefonunda yapılan ilk incelemede birçok kadının 'Kısmetım kapalı, aşk büyüsü yapar mısın? Fiyatı nedir?' şeklinde mesajlar attığı öğrenildi.

EvİNden cephanelik çıktı!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, büyücünün Bursa'da olduğuna dair aldıkları ihbarı değerlendirerek şahsı takibe aldı. Uzun süre takip edilen İncekara güven timleri tarafından kaldığı evde yakalandı. İncekara'nın kaldığı evde ve üzerinde yapılan aramalarda 15 adet telefon, 30 adet sim kart, 1 laptop, 1 tabanca, 8 fişek, 8 sahte nüfus cüzdanı ve sahte ehliyet ile 150 bin lira para ele geçirildi. İncekara'nın yakalandığı evde kalan 5 kişi de gözaltına alındı. İlk işlemleri için emniyete götürülen büyücü ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:05
  1. Bursa
  2. Sonay İncekara
  3. büyücü
  4. FETÖ

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