BUÜ Tanıtım ve Tercih Günleri başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversite adayı öğrencilere yönelik ‘Tanıtım ve Tercih Günleri’ düzenliyor. 23-25 Temmuz tarihleri arasında Görükle Merkez Kampüsü’nde öğrencilere üniversite hakkında bilgi verilecek.

Seçecekleri üniversite ve bölüm ile hayatlarına yön verecek adaylar için Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından 23-25 Temmuz tarihlerinde ‘Tanıtım ve Tercih Günleri’ düzenlenecek. Bu süreçte en doğru kararın alınması için adaylar ve aileleri, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde saat 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez Görükle Kampüsü’nü ziyaret edebilecek. Adaylar ve aileleri, üniversitenin uzman tercih danışmanları, akademik ve idarî personelinden üniversite tercihleri, bölümler ve sunulan imkânlar konusunda yüz yüze bilgi alabilecekler. Tanıtım ve Tercih Günleri’nde 22 farklı birimden 50’si akademisyen, 29’u idarî personel toplam 79 personel görev yapacak.

Adayların öğrenim görecekleri üniversiteleri seçerken tecrübeşe, iş dünyasıyla ilişkilere, istihdama, uluslararası alanda sunulan imkanlara, staj ve dil öğretimi gibi unsurlara dikkat etmeleri gerektiğini belirten BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, adayların üniversitelere gelmelerinin önemli olduğunu söyledi. Rektör Kılavuz, “Akademisyenler, yöneticiler ve öğrencilerle bir araya gelmek büyük önem arz ediyor. Eğitim alınacak ve ortalama 4 yıl boyunca kalınacak şehrin görülmesi ve yaşam şartlarının araştırılması gerekiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bu süreçte tüm ziyaretçilerimize üniversitemizi ve imkânlarımızı en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız. Öğrenciler, kent kültürü, konaklama imkânları, üniversite yerleşkesi, fakülteler, meslek yüksekokulları, burslar, yemekhane gibi çok sayıda konuda ayrıntılı bilgi sahibi olabilecekler” diye konuştu.

BUÜ, bu yıl 4 farklı şehirde düzenlenecek Tercih ve Tanıtım Günleri’ne katılacak. Fuar ekibinde çeşitli fakültelerden akademisyenler, Öğrenci İşleri ve Sağlık Kültür Daire Başkanlığı’nın uzman personeli yer alacak. BUÜ Tanıtım Birimi, sırasıyla 19 -21 Temmuz’da İstanbul Kongre Merkezi, 23-25 Temmuz’da BUÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi, 25 Temmuz’da Bursa Merinos AKKM, 26-27 Temmuz’da İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi ile 27 Temmuz’da Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki fuarlarda toplam 100 binden fazla ziyaretçiye Bursa’yı ve üniversiteyi anlatacak.