'Bütün Türkiye’de Sezai Karakoç okumaları başlatmak gerekir'

Ehli bilir ki;Türkiye’de şuurlu bir Müslüman kitlenin yetişmesinde emeği geçen dev insanların Rabbine son kavusanı Sezai Karakoç oldu. Osman Yüksel Serdengeçti ile başlayan bu ayrılış Cemil Meriç,Necip Fazıl, Fethi Gemuhluoğlu, Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Alaaddin Özdenören, Akif İnan, Nuri Pakdil ile devam etti. Nihayet üstad Sezai Karakoç ile şimdilik noktalandı. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Sırada bir Rasim Özdenören kaldı ki; Rabbim uzun ömür versin.

Sezai Karakoç o Mona Roza’ya konu olan insani aşk olayından sonra evlenmedi. Dünyada garip bir yolcu gibi yaşadı. Kendi elinin kazandığından başkasını yemedi, kimseye yük olmadı. İnsanlar içinde bir garip derviş gibi yaşadı. Sanıyorum evine hizmetçi de tutmuyordu! Eğer evlenseydi çocukları olacak ve çocukları sayısınca varisi olacaktı lakin yalnız yaşadı, yalnızlığı ile çoğaldı. Biyolojik bir çoğalmaya fikri ve ruhi coğalmayı tercih etti.



Diriliş Dergisi, Nuri Pakdil’in Edebiyat dergisi gibi reklam almayan iki yaprağı geçmeyen ince yazılardan oluşan bir dergi idi. Yani, al benisiyle kendini okutacak bir dergi asla değil. Para kazandıracak bir hali yok. Dergiden çok gazete... Ancak o derginin sayfaları arasından saçılan fikrî hamuleler hangi aklın cidarlarına dokunduysa orada ma’kes buldu. Yavaş yavaş, sessiz ve derinden bir mevcelenme ile üstadın gönül/ fikir dünyasında bir çoğalma başladı. Yalnız adam fikrî varislerini oluşturuyordu. Yüze yakın kitabı olduğu söylenir. Kitapları da sahaflar dünyasının en gösterişsiz kitaplarıdır. Hani derler ya; kuyumcu malını satmak için bağırmaz. Ispanak satan bağırır.



Her fikrin, düşüncenin, inancın kendine göre alıcısı vardır. İçinde yazılanlara kıymet verene o yazının kokusu bir şekilde ulaşır.



İlk kitabını lise birinci sınıfta okudum. İslam... Beni o kadar sarmıştı ki; sonra aynı kitabı birkaç kez daha okumuştum.



Fırsat bulsam yine okurum...



Öyle bir seferde okunup, tamam ben bu okumayla kemale erdim denilecek kitaplar değil. Çünkü bir fikri analiz var. Önümüzde iki tip insan vardır: İlim adamları, fikir adamları... İlim adamları da ikiye ayrılır. Bir, kopyalayıp yapıştıranlar. İki, yazdıklarını yaşayanlar...



Bilhassa inanç alanında yazdıklarını yapanlar ve yaşayanlar bizim aradığımız ilim adamı (müteallim) tipidir. Ben yazayım başkası yaşasın diyenlerin hali, Bernard Russel’in felsefe tanımına benzer. Der ki Russel: Felsefe sahipsiz tarla gibidir. Dileyen oraya girmiş, istediği gibi at oynatıp çıkmıştır.



İşte, kopyalayıp yapıştıran, yazdıklarını hayatına uygulamayanın hali böyledir.



Fikir adamlarına (mütefekkir) gelince... Onların kitaplarında dip not yoktur. Bu onların başka kaynakları okumadığı anlamına gelmez; aksine çok okurlar lakin okudukları eserlerde elde ettikleri bilgileri kendi fikir teknelerinde yoğurup ondan bir ma’mul fikir yaparlar.



Eserlerinde bunu sunarlar. İşte Karakoç böyledir.



BİR TEKLİF: Bütün Türkiye’de il il, ilçe ilçe bir Sezai Karakoç okumaları başlatmak gerekir. Çünkü bizim fikre ihtiyacımız olduğu gibi fikrin nasıl üretildiğini bilmeye de ihtiyacımız var. Yukarıda adını saydığım üstadlar ya Osmanlı’nın son bakiyesi ya da onlardan, tabir caiz ise el almış kimselerdi. Daha kalmadı. Cumhuriyet dönemi, maalesef yüz senedir, kendi kuşağından ne ciddi bir edip, ne şair, ne mütefekkir yetiştiremedi. Hasta denilen Osmanlı’nın en munkariz döneminden bile, edebiyatta, siyasette, sanatta Cumhuriyetin yüz senesinin şerefini kurtaracak dahiler yetişti. Diyeceksiniz ki; şimdi yok mu? Yeniler yok mu? Var elbet ama kulağı geçen yok! Sezai Karakoç okumaları başlarsa Sezai Karakoç ve diğer üstadların arkasından yapılan hamasi mesajlar yerini yeni mütefekkirlerin yetiseceği münbit bir iklime bırakır ki; bize lazım olan da budur.