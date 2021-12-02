Bütün toplumu riske atıyorlar! Vakalar aşı karşıtları yüzünden artıyor

Aşı karşıtlığı ve tereddütünün aşılama hızını düşürdüğüne de dikkati çeken Gürcan, “Dünya genelinde birinci ve ikinci dozlarını olanlar bile hatırlatma dozlarını olma da büyük direnç göstermeye başladı. Bu topluluk gittikçe büyüyor. Bunun sonucu anormal vaka artışı olarak karşımıza çıkıyor. Aşı karşıtları maalesef kendi hayatlarını riske atmakla kalmıyor, kendi yakınları ve toplum için risk oluşturuyorlar. Aşı karşıtlığının bilimsel bir dayanağı yok. Bütün veriler aşının faydalarını açıkça gösteriyor” dedi.