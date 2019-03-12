"Bütün terör olaylarına karşı kesintisiz operasyon kararlılığımızı devam ettiriyoruz"

SİİRT (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Huzurumuza musallat olan her ne taraftan gelirse gelsin bütün terör olaylarına karşı etkin mücadele ve kesintisiz operasyon kararlılığımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Ersoy, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin teröre karşı çok yoğun bir mücadele verdiğini, operasyonlar sayesinde bölgenin huzura kavuştuğunu söyledi.

Huzur ikliminin devam etmesi noktasında halkın yoğun desteğinin olduğunu aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Huzurumuzu, asayişimizi sağlamak noktasında fedakarca görev yapan arkadaşlarımızı, başta valimizi olmak üzere bütün kamu görevlilerimizi ziyaret etmek ve bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak ve seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için alınan tedbirleri birlikte değerlendirmek üzere geldik. Huzurumuza musallat olan her ne taraftan gelirse gelsin bütün terör olaylarına karşı etkin mücadele ve kesintisiz operasyon kararlılığımızı devam ettiriyoruz."

Vali Atik'in önderliğinde il genelinde güzel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Ersoy, "İnşallah ağzımızın tadı bozulmadan hizmetle buluşmuş, hizmetle tanışmış Siirt halkımızın ve ilçelerimizin aynı hassasiyetle bizlere destek olacağına ve bu yakaladığımız güven ortamının aynı şekilde devam edeceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

Ziyarette, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu da yer aldı.

