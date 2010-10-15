O dönemin devlet yetkilileri ve bir kısım medya mensubu hâlâ Özal ailesini "siyaset" yapmakla suçlasa da, milyonlar Özal'ın vefat ettiği 1993'te neler olduğunu bilmiyor ve Özal'ın ölümüne şüphe ile bakıyor. Haksız da değiller. O yıl Türkiye için karanlık ve kanlı bir yıldı. Bugün Semra Özal'ın söyledikleriyle o yıl yaşananlar bir araya getirildiğinde ortaya çıkan dehşet fotoğrafı karşısında ürkmemek elde değil. İşte o fotoğraftan birkaç kare... 24 Ocak 1993: Gazeteci Uğur Mumcu öldürüldü. 5 Şubat 1993: Eski Maliye Bakanı Adnan Kahveci ailesiyle birlikte Bolu Gerede'de ters yola girerek trafik kazasında hayatını kaybetti. 17 Şubat 1993: Jandarma Genel Komutanı Org. Eşref Bitlis, "buzlanma" nedeniyle uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. 17 Nisan 1993: 8'inci Cumhurbaşkanı Özal vefat etti. 4 Eylül 1993: DEP Milletvekili Mehmet Sincar, sokak ortasında öldürüldü. 22 Ekim 1993: Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın suikast silahıyla öldürüldü. 4 Kasım 1993: JİTEM'in kilit isimlerinden Yüzbaşı Cem Ersever öldürüldü. Tabii sadece bu kadar değil, aynı yıl teskere almış 33 asker şehit edildi, Aziz Nesin ve bir grup aydın ve sanatçının kaldığı Sivas Madımak Oteli ateşe verildi, 37 kişi öldü. Ve Erzincan Başbağlar'da 33 kişi öldürüldü. Daha da uzatmak mümkün... Peki, neydi bu yılı böyle kanlı yapan? Bütün mesele Türkiye'nin değişmesinin ve temel sorunlarıyla yüzleşmesinin istenmemesiydi. O sürecin ortak paydası ise Kürt meselesini barışçı yöntemlerle çözmekti. Rahmetli Özal ölmeseydi, Kürt meselesini odak yaptığı "İkinci Değişim Programı"nı hayata geçirecekti. Orgeneral Eşref Bitlis ve yakın düşünen askerler ise Kürt meselesinin şiddetle çözülmeyeceğini söylüyordu. Hâlâ neden o yola girdiği anlaşılamayan rahmetli Adnan Kahveci ile ölümünden birkaç ay önce Ankara'da buluşmuş, Kürt meselesini konuşmuştuk. Fransa ve İspanya'daki Bask meselesini yakından incelediğini söyleyen Kahveci şöyle diyordu: "Bizim Kürt meselesini çözmememiz için hiçbir neden yok. Demokrasi ve özgürlüklerden korkmamalıyız..." Uğur Mumcu da en son Kürt meselesi bahanesiyle yaygınlaşan uyuşturucu kaçakçılığı ve kirli ilişkilerle ilgiliydi. "Uyuşturucu kaçakçısı" Hüseyin Baybaşin, Mumcu'nun "Bu işin köküne kadar gideceğim" dediği için öldürüldüğünü söylüyordu. Olup bitenleri alt alta yazınca şu sorunun cevabı merak ediliyor: Bu isimler de Kutlu Savaş'ın raporunda dile getirdiği gibi "devlet için" mi öldürüldü? Ahmet Özal'ın iddiasıyla açılan soruşturma daha da derinleştirilmeli...