Bütün köpekler kangal yuvasında toplandı!

İlçede gerçekleştirilen ırk belirleme yarışmasına yerli ve yabancı köpek yetiştiricileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmada, Uluslararası Bilimsel Sınıflandırmada "Anadolu çoban köpeği" olarak bilinen Kangal köpeği ırkının standartlarının tespiti ve "Uluslararası Köpek Kulüpleri Federasyonu"na tescili hedefleniyor.

Altınyayla Kaymakamı Musa Aydemir, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yarışmanın önümüzdeki yıllarda da sürmesi temennisinde bulunan Aydemir, kaymakamlık olarak gereken desteği vereceklerini bildirdi.