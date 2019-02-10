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Hazinedar CHP'nin bütün kirli çamaşırlarını ortaya döktü!

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Battal İlgezdi’nin yeniden Ataşehir’de belediye başkanlığına aday gösterilmesine rağmen kendisinin gösterilmemesine tepki göstererek CHP'lilerin kumpas kurduğunu ileri sürdü.

10 Şubat 2019 Pazar 08:31
Hazinedar CHP'nin bütün kirli çamaşırlarını ortaya döktü!

Kendisine parti içinde "kumpas" kurulduğunu savunan Hazinedar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan belediyedeki çalışmaların incelenmesi için bir heyet istediğini, görevlendirilen heyetin "kumpas kurma hevesiyle hareket ettiğini" ifade eden Hazinedar, şöyle devam etti: 

"CHP'liler yaptı"

"Genel Başkan’ın görevlendirdiği bu heyet Beşiktaş Belediyesine gelmeden şahsıma kumpas kurma hevesindeki, parti içi müfterilerle görüşmüş ve bu 3-5 müfterinin hakkımdaki iftiralarını organize şekilde kamuoyuna servis etmiştir. Bütün gerçeklere ve belgelere rağmen bana düşmanlık yapan herkes MYK ve PM katında ödüllendirildi. Şimdi ben nasıl diyebilirim ki iktidar şahsıma siyasi operasyon yaptı. Operasyonu şahsıma bizatihi CHP’nin her kademesindeki, yönetim kademesinden ve bir kısım Beşiktaş’taki sözde partililer yapmıştır. Buna engel olmayan da bunun için gereğini yapmayan da CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’dur. İsmim Genel Başkan tarafından ne MYK’da ne PM’de gündeme getirildi. Yanımda tek bir MYK üyesi ya da tek bir PM üyesi olmadığı için aday belirleme sürecinde ismimi hatırlayan olmadı. Genel Başkanımız da arkamda durmadı."

Hazinedar, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da kendisine randevu vermediğini belirterek serzenişte bulundu.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 08:31
  1. İstanbul
  2. Murat Hazinedar
  3. CHP
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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