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"Bütün kılcal damarlara girmemiz lazım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:- "Biz merkezi bir kampanyayla değil, her adaya her seçim bölgesine özgü çalışma içerisinde olmamız lazım. Bütün kılcal damarlara girmemiz lazım"

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:01
"Bütün kılcal damarlara girmemiz lazım"

ANTALYA (AA) - CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, merkezi bir kampanyayla değil, her adaya her seçim bölgesine özgü çalışma içerisinde olmaları gerektiğini belirterek, "Bütün kılcal damarlara girmemiz lazım." dedi.

Seyit Torun başkanlığında, kentteki bir otelde "Yerel Seçim Antalya Bölge Çalıştayı" Antalya, Isparta, Burdur ve Karaman delegelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Torun, bölge çalıştaylarına Doğu Karadeniz'de Giresun ile Doğu Anadolu'da ise Erzurum ile başladıklarını, Ankara, Bursa, Denizli, toplantılarını da yaptıklarını anlattı.

Çalıştaylarla yerel seçimler sürecinde hem iletişim dilini oluşturmayı hem de delegelerin vereceği bilgilerle her seçim bölgesinin, her adayın ayrı kampanya dilini oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Torun, yapılacak çalışmaların yerel seçimlere giderken önemli olduğunu kaydetti.

"Biz merkezi bir kampanyayla değil, her adaya her seçim bölgesine özgü çalışma içerisinde olmamız lazım. Bütün kılcal damarlara girmemiz lazım." diyen Torun, Akdeniz'de birçok belediyeyi kazanmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini aktaran Torun, sorumluluklarının her zamankinden daha fazla olduğunu, yerel seçimlerin genelde kısıtlanan özgürlük, demokrasi, hukuk alanlarının telafisi için önemli olduğunu bildirdi.

Herkese büyük görevler düştüğünü anlatan Torun, iletişim kuramadıkları bölgelere de ulaşarak, herkesi kazanmak istediklerini ifade etti.

Derman belediyeciliği olacaklarını vurgulayan Torun, "Herkese derman olmak, derdi olanlara çözüm üretmek gerekiyor. Sabırlı olacağız, seçmene gittiğimizde iletişim kurduğumuzda mutlaka dinleyeceğiz, anlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:01
  1. CHP
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