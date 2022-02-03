'Bütün islâmî devletleri kardeş bilelim'

Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. ALLAH (C.C.)’ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti. (Muvatta Kader) Eğer yukarıdaki hadise uyulsaydı, yurdumuzda İslam dışı hiçbir olay olmazdı. Ne cinayet işlenir, ne hırsızlık olur ve ne de ahlaksızlık baş gösterirdi.

Faiz, rüşvet ve zina gibi olayların adı bile bilinmezdi. İslamiyetten evvel Türklerde açlar doyurulur, çıplaklar giydirilirdi. Bunları bugün Moğolistan sınırları içerisinde bulunan Göktürk kitabelerinden anlıyoruz. Göktürklerde zina kesinlikle yasaktı. H. Nihal Atsız’ın Bozkurtlar isimli eserinde, bir ordu komutanı Çinli bir kadınla temas etti diye komutanı kendi yayının kirişi ile infaz ediyorlar. Yine yabancı bir yazar olan Leon Kahun’un bir eserinde, Göktürk komutanının aynı suçtan yere kazıklar çakılarak ellerini ve ayaklarını bu kazıklara bağlayıp, üzerine bir kilim örterek bütün ordunun atlarıyla üzerinden geçmesini sağlıyorlar.

İnançlardaki yakınlık, Türklerin İslam ile şereflenmesini kolaylaştırmıştır. Zira, Türklerde ALLAH (C.C.)’ın tek olduğu inancı vardır.

Ne zaman ki, Yahudi ve Hristiyan ajanlar; kimi hoca kılığında, kimi dindar görünümlü kılığında milletimizin içine sızarak, kendi süfli emellerini gerçekleştirip inançsızlığı yaymaya başladılarsa o zaman ahlak çöküntüye uğramaya başlamıştır. Osmanlıların son devirlerinde İttihatçılar Masonların oyuncağı olarak koskoca devletimizi parçalamaya çalışmışlardı. İttihatçıların çoğunda ALLAH (C.C) ve peygamber sevgisi yoktu. Birçoğu Yahudiliğe ve Hristiyanlığa bel bağlamışlardı.

Hazerfen Ahmet Çelebi’nin kanat takarak Galata kulesinden Üsküdar’a uçuşunu hazmedemeyen Masonlar, hoca kılığındaki adamlarıyla padişaha etki ederek öldürülmesini istediler. Padişah, Ahmet Çelebi’yi bunların elinden kurtarmak için Cezayir’e göndermiştir. Yani, bu Masonlar Türklerin ve Müslümanların ilerlemesini istemediler.

Biz ne zaman İslâm nizamına bağlı kaldıysak yükselmişizdir. 400 çadırlık bir aşiret, İslam ahlakı ile Viyana kapılarına kadar dayanmış ve koskoca bir imparatorluk kurmuştur. Ne zaman İslâmî hayatı bıraktıysak yabancıların dümenine girmişiz.

Sene 1980’lerde bir okulun önünde bir öğretmenle konuşurken bu öğretmen(!) aynen şöyle dedi; “Biz de Hristiyanlar gibi domuz eti yesek yükseliriz. Domuz eti bize niye haram ki, onlara değil. Onlar domuz etini yedikleri için ilerliyorlar.”(!) Bu öğretmen müsveddesinin adı maalesef Mustafa idi.

Gerekli cevabı verdim ama aklını bir kere boşaltıp içine süfli şeyler yerleştirmişler, yani, beynini yıkamışlar ve böylelerini öğretmen(!) olarak okullara göndermişler.

Kendimize dönelim ve birliğimizi bilelim. Şahsiyet sahibi olalım, dinimize sımsıkı sarılıp çalışalım ve böylece Dünya’nın en ileri, milleti olalım. İslâm ile şereflenelim. Bütün İslâmî devletleri kardeş bilelim.