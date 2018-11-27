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Bütün ilçe ayakta! Her yerde onu arıyorlar

Van’da kayıp lise öğrencisi Mevlüde Çabuk’tan haber alamayan ailesi güvenlik güçlerine başvurdu. Kayıp kızın ağabeyi Talip Çabuk, endişesini dile getirerek kardeşinin bir an önce bulunmasını istedi.

27 Kasım 2018 Salı 06:56
Bütün ilçe ayakta! Her yerde onu arıyorlar

Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mevlüde Çabuk’tan (17) ailesi saat 14.00’ten beri haber alamadığı için İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Kayıp kızın ağabeyi Talip Çabuk, kardeşinin biran önce bulunmasını istedi.

Ağabey Çabuk, yaptığı açıklamasında "Bütün devlet büyüklerinden kardeşimi bulmamız için bize yardım etmelerini istiyorum. Köylülerimiz, akrabalarımız bizi yalnız bırakmadı ve bu soğukta kardeşimi arıyorlar. Kardeşimi kim görürse Allah rızası için bize haber versin." dedi. 

Olayla ilgili kimliği açıklanmayan bir kişinin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 06:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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