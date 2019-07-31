"Bütün iddiaları inceliyoruz"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'li belediyelerde akraba atamaları tartışmalarına ilişkin, "Genel merkezimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. 31 Mart'ta söylemiş olduğumuz tüm sözlerimizin arkasındayız. Münferit yanlışlar olabilir. Bu münferit yanlışlar CHP Genel Merkezi tarafından gerekli uyarılar yapılarak düzeltilecek, düzeltiliyor." dedi.

Salıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Salıcı, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde partisinin önemli bir seçim başarısını yakaladığını, yeni bir siyaset anlayışıyla iktidara gelmek istediklerini ve bunun için de tüm Türkiye'yi kucaklayacaklarını belirtti.

Salıcı, gazetecilerin CHP'li belediyelerdeki "akraba atamaları" tartışmalarını sorması üzerine şunları söyledi:

"Genel merkezimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. 31 Mart'ta söylemiş olduğumuz tüm sözlerimizin arkasındayız. Münferit yanlışlar olabilir. Bu münferit yanlışlar CHP Genel Merkezi tarafından gerekli uyarılar yapılarak düzeltilecek, düzeltiliyor. Onun dışında sosyal medya üzerinden aslında olmamış bazı şeyler olmuş gibi de yansıtılıyor. Dolasıyla bu konuda duyarlı olmak lazım. Biz bütün bu iddiaları inceliyoruz. Eğer içinde gerçeklik payı olan iddialar varsa, genel merkezimiz olaya müdahale edecek. Gerçeklik payı olmayan iddiaları da görüyoruz. Onlarla ilgili de gerekli çalışmaları yapacağız."

- "Onlarla gurur duyuyorum hepsi çok güzel çıkmışlar"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da son seçimlerde İstanbul'da ve Türkiye'deki başarılarının sebebinin parti örgütleri olduğunu belirtti.

Kaftancıoğlu, 6 yardımcısının CHP'li ilçe belediyelerinde işe gitmeden maaş aldıklarına ilişkin iddiaların sorulması üzerine, "Manşeti görünce çok mutlu oldum. 6 tane pırıl pırıl gözlerinin içi gülen yardımcılarımı yan yana gördüm. Bir rant için, para kazanmak için siyaset yapanlar vardır. Bir de siyaset yapabilmek için çalışan, emeğiyle kazanan ve çalışmak durumunda olanlar vardır. O fotoğraflarını koyduğu gençler gece gündüz çalışıp, siyaset yapabilmek için zaman bulmaya çalışıp, bulamadıkları için 7/24 sürekli çalışan yardımcılarımdır. Onlarla gurur duyuyorum, hepsi çok güzel çıkmışlar." yanıtını verdi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de ziyaretlerinden dolayı Salıcı ve Kaftancıoğlu'na teşekkür etti.