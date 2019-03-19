"Bütün dünyanın, işlenen bu nefret suçunu maalesef cılız bir sesle dile getirdiğini üzülerek görmekteyiz" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'daki camilere yönelik terör saldırısı) Bütün dünyanın, işlenen bu nefret suçunu maalesef cılız bir sesle dile getirdiğini üzülerek görmekteyiz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'daki camilere yönelik terör saldırısı) Bütün dünyanın, işlenen bu nefret suçunu maalesef cılız bir sesle dile getirdiğini üzülerek görmekteyiz.

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