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"Bütün dünyanın bu seçimleri izlediğini biliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:- "İstanbullulardan destek istiyoruz, eğer seçimleri kazanırsak, İstanbul'a şerefle, onurla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün dünyanın da bu seçimleri izlediğini biliyoruz. Bu seçimlerin sonucu Kudüs'teki kardeşlerimizi de İslam dünyasının çeşitli coğrafyalarında yaşayan kardeşlerimizi de sevindirecektir"- "23 Haziran'da insanlar İstanbul'da son derece şeffaf, suistimallere yer vermeyecek bir ortamda gidip oylarını verecek. Bizim dileğimiz şudur; kimse bir başkasının hakkını yemesin. Biz başkasının hakkını yemeyelim ama başkası da bizim hakkımızı yemesin. İstanbullular ne derse başımızın üstünedir, sonuna kadar saygı duyuyoruz"

31 Mayıs 2019 Cuma 23:44
"Bütün dünyanın bu seçimleri izlediğini biliyoruz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbullulardan destek istiyoruz, eğer seçimleri kazanırsak, İstanbul'a şerefle, onurla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün dünyanın da bu seçimleri izlediğini biliyoruz. Bu seçimlerin sonucu Kudüs'teki kardeşlerimizi de İslam dünyasının çeşitli coğrafyalarında yaşayan kardeşlerimizi de sevindirecektir." dedi.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu ve Ümmetin Temsilcileri Vakfı, Kadir Gecesi dolayısıyla iftar düzenledi.

İftarın ardından konuşan Yılmaz, Filistinlilerin rızası olmayan projelerin sürdürülebilir olamayacağını ve eninde sonunda akamete uğrayacağını söyledi.

Yılmaz, Filistin ve Kudüs'e sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kudüs'ü tek tipleştirmeye çalışanlara karşı Kudüs'ün gerçek ruhunu yükseltmeye devam edeceğiz. İslam dünyasında birlik sağlandığında hiç kimse İslam ümmetinin arzu etmediği bir şeyi hem Filistin hem de Kudüs'e dayatamaz. Filistin'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm İslam alemine birlik, beraberlik çağrısı yapıyorum. Sabırla hakikati söylemeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Sabırla mücadele edenler her zaman başarmıştır. Allah'tan birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini ve artırmasını diliyorum. İnşallah, İslam dünyasındaki tüm sorunları aşarak daha huzurlu bir İslam alemi kurmayı başarırız." diye konuştu.

- "Bu seçim, yargı kararıyla tekrarlanıyor"

Cevdet Yılmaz, 23 Haziran'da İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileceğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu seçim, daha önce yapılan seçimin üzerine gölge düştüğü, birtakım haksızlıklar yapıldığı için yargı kararıyla tekrarlanıyor. Yargı, bir hakkı alıp başkasına vermedi, sadece seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 23 Haziran'da insanlar İstanbul'da son derece şeffaf, suistimallere yer vermeyecek bir ortamda gidip oylarını verecek. Bizim dileğimiz şudur; kimse bir başkasının hakkını yemesin. Biz başkasının hakkını yemeyelim ama başkası da bizim hakkımızı yemesin. İstanbullular ne derse bizim başımızın üstünedir, sonuna kadar saygı duyuyoruz. Tabii ki biz İstanbullulardan destek istiyoruz, eğer seçimleri kazanırsak, İstanbul'a şerefle, onurla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün dünyanın da bu seçimleri izlediğini biliyoruz. Bu seçimlerin sonucu Kudüs'teki kardeşlerimizi de İslam dünyasının çeşitli coğrafyalarında yaşayan kardeşlerimizi de sevindirecektir."

- "Bu ümmet yanlış yapana 'dur' diyecektir"

Ümmetin Temsilcileri Vakfı Başkanı ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de İstanbul seçimlerinin ümmetin beklediği ve umduğu şekilde gerçekleşeceğini belirterek, "Bu millet yanlış yapana 'dur' demeyi çok iyi bilir. Bu ümmet yanlış yapana 'dur' diyecektir." dedi.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid Ben Abdullah Al-Ahmar ise İstanbul'da, Filistin ve Kudüs'e yardım için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Başta Türkiye Cumhuriyeti halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kudüs ve Filistin konusundaki desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bizler her zaman hak ve hukukun yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin ve Kudüs, İslam aleminden daha fazla gayret beklemektedir." ifadelerini kullandı.

İftara, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:44
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  2. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu
  3. Ümmetin Temsilcileri Vakfı

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