Bütün 15 Temmuz dâvâları tamamlandı! Yargı darbecilere kök söktürdü

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FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davanın tamamı karara bağlanarak hainlere ceza yağdırıldı. Önce milletin, sonra yargının mahkum ettiği FETÖ’cülerin yargılandığı davalarda 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi. Aralarında 85 eski general, 1116 eski subayın da bulunduğu 1634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 1366 sanık ise müebbet hapis cezası aldı. Müebbet hapis cezası verilenler arasında 24 eski general, 536 subay da yer aldı.

O haine 4 müebbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi davasında FETÖ’nün suikast timi de ağır cezalara çarptırıldı. Başkan Erdoğan’ın bulunduğu otele baskın düzenleyen Özel Kuvvetler, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ve SAT ekibinin yerdeki komutasından sorumlu olan ve polis memurlarından Mehmet Çetin’in şehadetine neden olan kurşunlardan birinin silahından çıktığı belirlenen Şükrü Seymen, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Cunta konseyi güneş yüzü göremeyecek

Ayrıca darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı dava ile Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında darbenin askeri kanadındaki planlayıcı ve icracılarından oluşan sözde “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay “çatı” davasında darbeciler ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezaları aldı.

Ünlü FETÖ’cüler içeri tıkıldı

FETÖ finansörü olan işadamlarından Memduh Boydak, Hacı Boydak, Şükrü Boydak, Mustafa Boydak, Mustafa Şevki Kavurmacı, Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü gibi ünlü isimler çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Örgütün emniyet yapılanmasında yer alan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Yakup Saygılı’ya ağır cezalar verildi. FETÖ medyasının tetikçileri Hidayet Karaca, Ercan Gün, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mümtazer Türköne hapsi boyladı. Yönetmen Ali Avcı, komedyen Atalay Demirci, tarihçi Talha Uğurluel, eski futbolcu Zafer Biryol ile İsmail Demiriz, menajer Ersin Güreler FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Kaçanlar paketlendi

MİT’in yoğun çalışmaları kapsamında 28 ülkeden toplam 118 FETÖ mensubunun Türkiye’ye iadesi sağlandı. İade talepleriyle birlikte Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü yönetici ve üyelerin toplam sayısı 121. Bu kişiler arasında sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı da bulunuyor.

İlk derece mahkemelerince karara bağlanan bazı davalarda istinaf ve Yargıtay süreçleri de tamamlandı, çok sayıda davanın ise istinaf ve temyiz incelemeleri sürüyor.