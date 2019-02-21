"Buteflika'yı desteklemesi için kimseye baskı yapmadık"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyası direktörü Abdulmalik Sellal, arkalarında güçlü bir halk desteği olduğunu ve Buteflika'yı desteklemesi için kimseye baskı uygulamadıklarını söyledi.

Sellal, başkent Cezayir'de seçim kampanyası toplantısında yaptığı konuşmada, Buteflika karşıtı gösteri düzenleyip protesto çağrısı yapanlara cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığına beşinci kez aday olan Buteflika'nın güçlü bir halk desteğine sahip olduğunu belirten Sellal, "Buteflika'yı desteklemesi ya da imza atması için kimseye baskı yapmadık." dedi.

Buteflika'nın adaylığı için milyonlarca kişinin imza verdiğini ve 2014'teki seçimden daha fazla imza toplandığını ifade eden Sellal, bununla birlikte net sayıyı açıklamadı.

Buteflika'nın adaylığı için 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4 milyondan fazla imza toplanmıştı.

Cezayir'de seçim yasasına göre cumhurbaşkanı adaylarının vatandaşlardan 60 bin ya da milletvekili ve belediye meclis üyelerinden 600 imza toplaması gerekiyor.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

