Buteflika'nın sağlığıyla ilgili açıklama yapıldı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan, Buteflika'nın sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin dolaşan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Buteflika'nın sağlık durumunun son günlerde kötüleştiğine ilişkin İsviçre medyasında çıkan haberler, ilk kez resmi olarak yalanlandı.

Cezayir'deki "El-Haber" gazetesiyle yaptığı röportajda Zalan, "Cumhurbaşkanı Buteflika rutin sağlık kontrolleri için Cenevre'de. Kontroller tamamlanmak üzere. Sizi ve tüm vatandaşları, Buteflika'nın sağlığı konusunda endişeye mahal olmadığına temin ederim." dedi.

Cumhurbaşkanı'nın periyodik olarak kontroller yaptırdığını, Cezayir halkının da bunu bildiğini hatırlatan Zalan, "Bir kez daha Buteflika'nın sağlık durumu hakkındaki haberlerin tamamen asılsız olduğunu vurguluyorum." ifadesini kullandı.

Buteflika'nın seçim vaatlerinin sokakta karşılık bulmadığına ilişkin soruya Zalan, "Elimizdeki bilgilere göre, halkın büyük bir kesimi talepleri göz önüne alarak önerileri olumlu karşıladı" şeklinde cevap verdi. Zalan, 18 Nisan'da sandık başına gidilmeden Cezayir halkının bu reformları reddettiği veya kabul ettiğinin söylenemeyeceğini belirtti.

İsviçre'deki La Tribune de Jonav gazetesinde dün yayımlanan haberde, Buteflikanın devamlı tedavi altında tutulması gerektiği, nörolojik ve solunum problemleri bulunduğu ve hayati risk taşıdığı ileri sürülmüştü.

AA muhabirine bilgi veren kaynaklar da daha önce Buteflika'nın sağlık durumunun "çok kötü" olduğunu, ailesinin de yanı başında bulunduğunu aktardı. Ayrıca, Buteflika'nın özel uçağının da dün Cezayir'e geri döndüğü ifade edilmişti.

Tedavi gördüğü Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) sözcüsü ise prensipleri gereği Buteflika'nın durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmalarının mümkün olmadığını söylemişti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Buteflika'nın 24 Şubat'ta "rutin sağlık kontrolü" için İsviçre'ye gideceği bildirilmişti.

Yönetime 1999'da gelen ve 4 dönemdir görev yapan Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.