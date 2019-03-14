Buteflika'nın kararları ortamı yatıştırmaya yetmedi

CEZAYİR (AA) - ABDURREZZAK ABDULLAH - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın adaylığını geri çekme, seçimleri erteleme ve hükümette değişiklik yapma kararı, muhalifler tarafından "Cumhurbaşkanının 4. dönemini anayasa uygun olmayan bir şekilde uzatması" şeklinde değerlendiriliyor.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkede protestolara neden oldu.

Buteflika, pazartesi akşamı sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını açıkladı.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümeti istifasını sundu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi başbakan olarak atandı.

Alınan bu kararlara tepki gösteren muhalif partiler ve sivil toplum kuruluşları ise atılan adımları, "anayasada bir karşılığı olmadığı" ve "değişim taleplerinin üzerini örtmeye çalıştığı" şeklinde yorumladı.

Daha öncesinde Buteflika'nın adaylığını çekmesini, seçimlerin ertelenmesini, ulusal isimlerden oluşan bağımsız bir heyetin idare edeceği geçiş sürecine gidilmesini talep eden muhalif partiler, cumhurbaşkanının dördüncü döneminin uzatılmasını kabul etmediklerini belirtiyor.

Bu kapsamda açıklama yapan eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis (2000-2003) "cumhurbaşkanının halka danışmadan görev süresini uzatmasının anayasaya aykırı olduğunu" kaydetti.

İslami eğilimli en büyük parti Barış Toplumu Hareketi de Buteflika'nın yol haritasını, "halkın gerçek değişim taleplerinin üzerini örtme, tek üstün güç bakış açısından kurtulma ve halkın iradesinin somut bir adım haline dönüştürülmesi fırsatını kaçırma" ifadeleriyle eleştirdi.

Barış Toplumu Hareketi, tüm taraflara, gençlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi tabakada kimsenin dışlanmadığı bir diyalog dilinin kullanılması çağrısında bulundu.

Luveyze Hanun başkanlığındaki sol eğilimli İşçi Partisi yaptığı açıklamada, "Buteflika görev süresini uzatmasaydı söz konusu kararlar, ortamı yatıştıracak, tansiyonu düşürecekti. Ancak görev süresinin uzaması, halkın değişim taleplerinin üzerini örtüyor." ifadelerine yer verdi.

İşçi Partisi, hükümete, seçimler yapılana kadar geçiş süreci için bağımsız isimlerden oluşan bir yönetim kadrosu oluşturulması çağrısı yaptı.

Muhalif Adalet ve Kalkınma Cephesi de Buteflika'nın yol haritasını kabul etmediklerini duyurdu.



Yol haritasının, halk ile diyaloğa girilmeksizin "emri vaki" şeklinde dayatıldığını belirten parti, "Gelinen nokta, 5. dönem cumhurbaşkanlığından vazgeçilmesi talebinin ötesine geçmiştir. Halihazırda önceki dönemde ülkeyi yöneten gücün gitmesi isteniyor artık." denildi.

- "Halk, bu kararları, kabul etmeyecek"

Gösterilerin en belirgin yüzlerinden biri olan Avukat Mustafa Buşaşi, "Cumhurbaşkanının öneri ve kararları, dördüncü dönemini uzatmasını da beraberinde getiriyor. Bu da anayasaya uygun değil. Halk, taleplerinin üzerinin örtülmesi olarak gördüğü söz konusu kararları, kabul etmeyecek." dedi.

Ülkedeki önemli sivil toplum kuruluşlarından Cezayir İnsan Haklarını Savunma Birliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, gösterilere karşılık alınan kararların "halk iradesine ve taleplerine aykırı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, "26 Nisan'dan sonra tüm meşruiyetini kaybedecek olan Buteflika'nın dördüncü dönemin uzatılması durumunu dayatması ve geçiş sürecinin mevcut yönetim tarafından idare edilmesi, halkın taleplerini açıkça görmezden gelmedir." ifadesi kullanıldı.

- Buteflika'nın kararları, "anayasayı ihlal"

Cumhurbaşkanı adaylarından bazıları ise Buteflika'nın kararlarını "emri vaki", "anayasayı ihlal" ve "dördüncü dönemi uzatma" şeklinde değerlendirdi.

Adaylardan Müstakbel Cephesi lideri Abdulaziz Biliyd, "Yönetimden anayasaya saygılı olmasını istedik. Ancak süresi dolmuş Cumhurbaşkanının aldığı kararlar anayasal hükümler için açık bir ihlal anlamı taşıyor." dedi.

Yine adaylardan Ali Gudeydiri, "Halkın rejim tarafından yapılacak bir değişimi beklemesi boşunadır. Bunu anlaması lazım." dedi.

Gudeydiri, Buteflika'nın 4. dönemini uzatma çabalarının, yasaları çiğnemek olduğunu kaydetti.