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"Buteflika'nın aldığı kararların yasal boyutu yok"

Cezayir Müslüman Alimler Cemiyeti:"Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi, seçimlerin ertelenmesi ve hükümetteki değişiklikler halkın taleplerinin bir parçası olabilir ancak bizim bakış açımıza göre bu kararlar Anayasa'nın öngördüğü yasal boyuttan yoksun"

12 Mart 2019 Salı 23:10
"Buteflika'nın aldığı kararların yasal boyutu yok"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Müslüman Alimler Cemiyeti, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme ve seçimleri erteleme kararının yasal boyutunun olmadığını belirtti.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, "Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi, seçimlerin ertelenmesi ve hükümetteki değişiklikler halkın taleplerinin bir parçası olabilir ancak bizim bakış açımıza göre bu kararlar Anayasa'nın öngördüğü yasal boyuttan yoksun." ifadeleri kullanıldı.

Hukukçulardan "söz konusu kararların yürürlükteki Cezayir Anayasası'nın hükümlerini ne ölçüde karşıladığına ilişkin görüş beyan etmeleri" istenen açıklamada, "Halkın mesajının açık olduğunu açıklamıştık. Halkın mesajı, yapıcı bir değişim yapılmasıdır." denildi.

Açıklamada ayrıca Buteflika'nın çağrısını yaptığı ulusal diyalog konferansının, özellikle gençlerin yer aldığı halk hareketi baz alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Cezayir Müslüman Alimler Cemiyeti, pazar günü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 5. dönem adaylığının iptal edilmesi ve ülkede ciddi bir diyalog sürecinin başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, dün akşam sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını açıklamıştı.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 23:10
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