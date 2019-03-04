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Buteflika'nın adaylığı Cezayir'deki sendikaları böldü

Cezayir'deki en büyük 2 sendika yönetimiyle üyeleri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın adaylığı nedeniyle ikiye bölündü- Sendikalar Buteflika'nın adaylığına destek verirken, üyeler adaylık karşıtı gösteri düzenledi- Ülkenin pek çok kentinde üniversite öğrencileri dersleri boykot etti

04 Mart 2019 Pazartesi 20:55
Buteflika'nın adaylığı Cezayir'deki sendikaları böldü

CEZAYİR (AA) - Cezayir İşçileri Genel Birliği ve Cezayir'deki en büyük iş adamları örgütlenmesi olan "Şirket Başkanları Forumu'nun, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına destek vermesi sendika üyeleriyle karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Ülkedeki en büyük sendika olan Cezayir İşçileri Genel Birliği üyesi yaklaşık 500 kişi bugün sendika yönetiminin Buteflika'nın adaylığını desteklemesine karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, Buteflika'nın adaylığına karşı çıkan milyonlarca Cezayirlinin tavrını görmezden gelen sendika yönetiminin değişmesi yönünde sloganlar attı. Göstericiler ayrıca sendika Genel Sekreteri Abdulmecid Sidi es-Said'in Cezayirlilerin yanında yer almadığını ifade etti.

Cezayir İşçileri Genel Birliği 24 Şubat'ta Buteflika'nın adaylığına destek verdiğini açıklamıştı.

Şirket Başkanları Forumu'nda ise bazı üyeler ve yetkililer üyeliklerini dondurdu. Sendika Başkan Yardımcısı Muhammed el-Iyd bin Ömer ve sendika üyeleri Hassan Halifati ile Muhammed Erzaki Eberkan üyeliklerini dondurdu.

İki aydan az bir zaman önce sendikaya dönüşen Şirket Başkanları Forumu'na, Buteflika'nın seçim kampanyasının en büyük finansörü iş adamı Ali Haddad başkanlık ediyor.

- Öğrencilerin gösterileri devam ediyor

Buteflika'nın Cezayir'de 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlere aday olmasına karşı üniversite öğrencilerinin düzenlediği gösteriler bugün de devam etti. Bazı üniversitelerde de öğrenciler derslere girmedi.

Cezayir El-Haber Gazetesi'ne göre, başkentin merkezindeki Cezayir Üniversitesi, Fen Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesi ile Boumerdés Petrol Üniversitesi'nde öğrenciler dersleri boykot etti.

Sosyal medyada ise Buveyra, Guelma, Skikde, Bejaya ve Sidi Bilabbas kentlerinde binlerce üniversite öğrencisinin düzenlediği yürüyüşlerin video görüntüleri yer aldı.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi dün sona ermiş ve 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:55
  1. Abdulaziz Buteflika
  2. Cezayir sendikaları

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