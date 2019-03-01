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"Buteflika'nın 5. dönem adaylığı Cezayir halkına hakarettir"

Eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis:"Halkın tek talep üzerinde birleşmesi önemli, o da '5. döneme hayır' demektir. Çünkü Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığına adaylığı Cezayir halkına hakarettir"

01 Mart 2019 Cuma 15:53
"Buteflika'nın 5. dönem adaylığı Cezayir halkına hakarettir"

CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını "Cezayir halkına hakaret" olarak nitelendirdi.

Benflis, Buteflika'nın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı düzenlenecek gösteriler öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkılması çağrısı yapan Benflis, "Halkın tek talep üzerinde birleşmesi önemli, o da '5. döneme hayır' demektir. Çünkü Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığına adaylığı Cezayir halkına hakarettir. Bu durum halkın onuruna dokunuyor." dedi.

- Buteflika'nın 5. dönem adaylığı gösterilere neden oluyor

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir protestolara neden oluyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde 2013 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucunda tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Buteflika'nın görevi bırakması talep ediliyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

- Ortak aday olarak en güçlü isim "Benflis"

Cezayir'de 2000-2004 yıllarında başbakanlık yapan Ali Benflis, 18 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adına ortak adaylık için en güçlü isim olarak görülüyor.

2004 ve 2014 seçimlerinde Buteflika'ya rakip olan ve seçimi kaybeden Benflis, ülkedeki önde gelen muhalifler arasında yer alıyor.

Benflis, muhafazakar eğilimleri ve yönetimdeki tecrübesiyle öne çıkıyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:53
  1. Abdulaziz Buteflika
  2. Ali Benflis
  3. Cezayir

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