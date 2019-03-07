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Buteflika'dan "gösterilere sızma olabilir" açıklaması

07 Mart 2019 Perşembe 17:26
Buteflika'dan "gösterilere sızma olabilir" açıklaması

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, kendisinin 5. dönem adaylığına karşı yarın ülke genelinde yapılması planlanan gösterilere içeriden ve dışarıdan sızmaların olabileceği uyarısında bulundu.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Buteflika 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Buteflika, mesajında yarın düzenlenmesi planlanan gösterilere ülke içinden ve dışından sızmalara karşı uyanık ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ülke çapındaki gösterilerin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden övgüyle söz eden Buteflika, bunun, vatandaşların olgunluğunun işareti olduğunu kaydetti.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:26
  1. 18 Nisan Cezayir seçimleri
  2. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika
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