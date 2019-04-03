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Buteflika veda mektubuyla halkından özür diledi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika:"Ben de bir insanım ve hatalardan arınmış değilim. Sizlerden sözlü olarak ya da fiilen işlediğim kusurlar karşısında özür ve bağışlanma talep ediyorum"

03 Nisan 2019 Çarşamba 20:25
Buteflika veda mektubuyla halkından özür diledi

CEZAYİR (AA) - İstifa eden Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, halkından özür dileyerek, yönetimi süresince yaptığı hatalardan dolayı bağışlanma istedi.

Buteflika, halkına yazdığı ve Cezayir resmi ajansında yer alan veda mektubunda, yaptığı hatalardan dolayı halkından özür diledi.

Bağışlanma isteğinde bulunan Buteflika şu ifadeleri kullandı:

"Artık sorumluluk makamından ayrılıyorum. Cumhurbaşkanlığından sizlere son mektubumu iletmeden ayrılmamam gerekiyordu. Siyasi hayattan sizinle aramızda mesafeler varken ayrılmak istemedim. Çünkü bu uzaklık hiçbir ayrımcılık yapmadan tüm Cezayirlilerin hizmetçisi olma konusundaki dikkatime rağmen bilmeden işlediğim kusur ve hatalar karşısında sizden af dilememe engel olurdu."

Buteflika, veda mektubunda "Ben de bir insanım ve hatalardan arınmış değilim. Sizlerden sözlü olarak ya da fiilen işlediğim kusurlar karşısında özür ve bağışlanma talep ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Siyasi hayattan ayrıldığı için üzgün olduğunu ancak ülkenin geleceği konusunda endişeli olmadığını aktaran Buteflika, şöyle devam etti:

"Bugün (istifayla) sıradan bir vatandaş olmam, Cezayir'in 21. yüzyıla öncekilerden çok daha iyi bir şekilde girmesine verdiğim katkılardan gurur duymama engel değil."

Son olarak Buteflika, gençlerin ve kadınların siyasi hayatta, diplomaside ve yönetim kadrolarında yer alması için titizlik gösterilmesini talep etti.

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dün istifa etmişti.

- Buteflika'yı istifaya götüren protestolar

Cezayir'de 1999 yılından bu yana dört dönemdir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen 22 Şubat'ta beşinci dönem için adaylığını açıklaması ülkede protestolara neden olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine Buteflika, 11 Mart'ta yaptığı sürpriz bir açıklamayla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve yönetimde kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir sokağı ve muhalefet, Buteflika'nın adaylıktan çekilmesini ilk başta memnuniyetle karşılamış ancak seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelenmesi Cumhurbaşkanı'nın görev süresini "ucu açık bir şekilde uzatma hamlesi" yorumlarını beraberinde getirince protestolar devam etmişti.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 20:25
  1. Abdulaziz Buteflika
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