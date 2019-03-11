Buteflika uzun bir aradan sonra ilk kez kameralar karşısında

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 24 Şubat'ta tedavi için gittiği İsviçre seyahatinden bu yana ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Cezayir devlet televizyonu, Buteflika'nın çok sayıda üst düzey ismi kabul ettiği görüşmelerin yer aldığı görüntüleri yayınladı.

Buteflika, bu görüşmelerde Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayıd Salih, bu akşam görevinden istifa eden Ahmed Uyahya, Uyahya'nın ardından başbakanlık görevine getirilen Nureddin Bedevi, Başbakan Yardımcısı olarak atanan eski Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın yanı sıra eski BM Suriye Özel Temsilcisi, diplomat El-Ahdar el-İbrahimi ile bir araya geldi.

Görüntülerde Cumhurbaşkanı ile tokalaşan Genelkurmay Başkanı Kayıd'ın, sınır bölgeleri başta olmak üzere ülkenin güvenlik durumuna ilişkin Buteflika'ya rapor sunduğu görüldü.

Buteflika'nın kabulleri sırasında yorgun ve bitkin olduğu gözlendi. Cumhurbaşkanı'nın ayrıca misafirleriyle tokalaştığı ve konuşmaksızın konuklarını dinlediği görüldü.

Abdulaziz Buteflika, bugün yayımladığı mesajda, ülkede tartışmalara neden olan 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması belirlenen seçimlerin ertelendiğini açıklamıştı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.