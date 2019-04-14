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"Buteflika rejiminin kalıntıları hala devletin hassas noktalarında"

Eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis:- "Cezayir'i son yıllarda kontrol eden kanun dışı güçler, ülkeyi boğazına kadar yolsuzluğa batırdılar. (İstifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz) Buteflika rejiminin kalıntıları, hala devletin hassas noktalarında gizlilik içinde hareket ediyor"

14 Nisan 2019 Pazar 22:51
"Buteflika rejiminin kalıntıları hala devletin hassas noktalarında"

CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis, ülkeyi son yıllarda kontrol eden kanun dışı güçlerin ülkeyi boğazına kadar yolsuzluğa batırdıklarını belirterek, "(İstifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz) Buteflika rejiminin kalıntıları, hala devletin hassas noktalarında gizlilik içinde hareket ediyor." iddiasında bulundu.

Eski Cezayir Başbakanı ve muhalefetin önde gelen isimlerinden Bin Flis, başkentte düzenlenen panelde, Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'daki istifasının ardından ülkedeki durumu değerlendirdi.

Buteflika'nın istifa etmesine rağmen ittifak içinde olduğu kanun dışı güçlerin devletin içinde bulunduğuna dikkati çeken Bin Flis, "Cezayir'i son yıllarda kontrol eden kanun dışı güçler, ülkeyi boğazına kadar yolsuzluğa batırdılar. Buteflika rejiminin kalıntıları, hala devletin hassas noktalarında gizlilik içinde hareket ediyor." diye konuştu.

Bin Flis, Buteflika'nın, istifasından iki gün önce atadığı hükümetin de Cezayir halkı tarafından kesin şekilde reddedildiğini dile getirerek, yeni adalet bakanının eski rejime ait büyük yolsuzluk dosyalarını temizlemek için atandığını öne sürdü.

- Eski Başbakan'dan orduya övgü

Buteflika'nın istifasına giden süreçte üst üste uyarılarla kritik rol oynayan orduya da değinen Bin Flis, ordunun siyasete müdahale ettiği suçlamasını reddederek, "Ne zaman ki ordu bir açıklama yayınlasa krizden çıkış için anayasal öneride bulunuyordu. Ordu siyasete müdahale etmedi. Etseydi, bizler siyaset olarak buna müsaade etmezdik." ifadelerini kullandı.

Bin Flis, 4 Temmuz'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddialarını reddetti.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici cumhurbaşkanı, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını duyurdu ancak Cezayir halkı ve muhalefeti, eski cumhurbaşkanına yakın isimlerin devletin zirvesinde olduğu geçiş dönemine karşı tepkisini sürdürüyor.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kaid Salih, halkın Buteflika'ya karşı sergilediği kitlesel protestolar sırasında anayasanın 7, 8. ve 102. maddesinin hayata geçirilmesi çağrısı yapmıştı.

Anayasa'nın 7. ve 8. maddelerinde "halkın her iktidarın kaynağı olduğu" ve "kurucu iktidarın halka ait olduğu" belirtiliyor, 102. madde de "cumhurbaşkanının istifası, yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde" izlenecek süreci düzenliyor.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 22:51
  1. Cezayir
  2. Eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis

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