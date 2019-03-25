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Buteflika Cezayir devlet televizyonu genel müdürünü görevden aldı

25 Mart 2019 Pazartesi 21:25
Buteflika Cezayir devlet televizyonu genel müdürünü görevden aldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, devlet televizyonu ENTV'nin Genel Müdürü Tevfik Halladi'yi görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığına yakınlığıyla bilinen En-Nehar gazetesinin haberine göre, Buteflika, Halladi'nin görevine son verdi ve yerine uydu kanallarını denetlemekten sorumlu "Görsel-İşitsel Denetleme Otoritesi" üyesi Lütfi Şerit'i tayin etti.

Halladi'nin görevden alınma sebebi açıklanmadı.

Yeni genel müdür Şerit, daha önce de devlet televizyonunda haber müdürü olarak görev yapmıştı.

Cezayir'de gazeteciler, Cumhurbaşkanı Buteflika karşıtı gösterileri yayınlayan medya kuruluşlarına uygulanan baskıyı sık sık protesto ediyor.

Cezayir'de 18 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması planlanıyordu. Ancak Buteflika, 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

Cezayirliler 11 Mart'ta duyurulan kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.





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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:25
  1. Abdulaziz Buteflika'
  2. devlet televizyonu

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