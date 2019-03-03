0553 313 94 23

Buteflika, bir mesaj yayınlayarak, Cezayir halkına bazı vaatlerde bulundu

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimleri kazanması durumunda, erken seçime gidileceğini ve kendisinin aday olmayacağını söyledi.

03 Mart 2019 Pazar 23:52
Buteflika, bir mesaj yayınlayarak, Cezayir halkına bazı vaatlerde bulundu

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimleri kazanması durumunda, erken seçime gidileceğini ve kendisinin aday olmayacağını açıkladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü için adaylık başvurusunu yapmak üzere Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan'ı görevlendiren Buteflika, bir mesaj yayınlayarak, Cezayir halkına bazı vaatlerde bulundu.

Cezayir halkının bu seçimlerde kendisine olan güvenini yeniden teyit etmesi durumunda halkın talebi olan rejim değişikliğini gerçekleştirmeye kararlı olduğunu belirtten Buteflika, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından, Cezayir ulusal devletinin yeni reformist sisteminin temellerini oluşturmak üzere siyasi, kurumsal, ekonomik ve sosyal reformların tartışılıp kabul edileceği ulusal bir konferans düzenlenmesini isteyeceğim. Ulusal konferansın kabul ettiği ajandaya göre erken cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Seçimlerin tarihini bu konferans belirleyecek. Söz konusu erken seçimlerde aday olmayacağım. Bu seçimler benden sonra yerime gelecek kişinin, nezih ve özgür bir ortamda seçilmesini sağlayacak."

Cezayir halkının referandumla oylayacağı ve yeni bir rejimin miladı olacak bir anayasa hazırlanacağına dikkati çeken Buteflika mesajında "Ulusal kaynakların adil bir şekilde dağıtılması, toplumsal dışlanma ve marjinalleştirmeye son verecek, rüşvet ve yolsuzluğa karşı ulusal seferberlik ilan edecek acil kamu politikaları hayata geçirilecek. Gençlerimizin kamusal hayatta etkin olması için gerekli tedbirler derhal alınacak. Seçimlerin düzenlenmesi işini üstlenecek bağımsız bir mekanizma kurulması üzerine yoğunlaşılarak seçim kanunu yeniden gözden geçirilecek." ifadesine yer verdi.

- Gösterilerle ilgili ilk açıklama

"Göstericilerin ülkenin geleceğiyle ilgili yakarışlarının kendisine ulaştığını" belirten Buteflika, söz konusu vaatleri halkı teskin etmek ve gönüllerine su serpmek için verdiğine işaret etti.

Yerel medyada Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan'ın, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Buteflika adına, adaylık için Anayasa Mahkemesine başvuracağı haberleri yer almıştı.

Anayasa Mahkemesi ise adayın yerine bir başkasının başvuru yapabileceğini duyurmuştu.

Geçen ay aday olacağını açıklayan Buteflika'nın resmi başvuru yapması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 23:52
  1. Abdelaziz Buteflika
  2. Cezayir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD ile Suudi Arabistan arasında kriz çıkaracak 'işkence' iddiası!
    1. ABD ile Suudi Arabistan arasında kriz..
    2. Sır olay: 2 kardeşini çatışmada..
    3. İstanbul'da hareketli anlar... Patlama..
    4. Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi..
    5. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    6. Yusuf Şimşek: "Rakibimize oynama şansı..
    7. Trump, Güney Kore ile ilgili Twitter..
    8. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
    9. Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışmasına..
    10. Bakan Çavuşoğlu Hatay’a ulaştı
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mart 2019
    12. Celta Vigo'da Fran Escriba dönemi
    13. Arnavutköy’de silahlı çatışmada ölen 2..
    14. Buteflika, bir mesaj yayınlayarak,..
    15. Serdar Arseven uyardı: Gençlerimiz CHP..
    16. Yusuf Şimşek: Alınan her puan bizim..
    17. Freni tutmayan otobüs devrildi: 1..
    18. Belçikalı Sarı Yelekliler Fransız..
    19. Yüksekova’da kepçenin zorlu çalışması
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
    21. Gülriz Sururi anısına "Film Müzikleri..
    22. Cami misafirhanesinde el yapımı alkol..
    23. Kartal’da oto yedek parçacıda yangın..
    24. 60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya..
    25. İstanbul Kartal'da yedek parça..
    26. Erkan Sözeri: "Maçın zor olacağını..
    27. Mehmet Özdilek: Bir puanı cebimize..
    28. Hastaneden makam aracıyla alınıp o..
    29. Çocuk Atletizmi Projesi devam ediyor
    30. Operasyon düzenlendi! O etlere el..
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış: Seçimlerde bir patlama yapacağız
    Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış: Seçimlerde bir patlama yapacağız
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Soros'un Türkiye planı deşifre oldu!
    Soros'un Türkiye planı deşifre oldu!
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Lopez ABD yaptırımlarıyla alay etti
    Lopez ABD yaptırımlarıyla alay etti