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Buteflika ağır grip nedeniyle Suudi Veliaht'la görüşemiyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:02
Buteflika ağır grip nedeniyle Suudi Veliaht'la görüşemiyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın geçirdiği ağır grip nedeniyle ülkesini ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşemediği açıklandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Buteflika, geçirdiği ağır grip nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile planlanan görüşmesini gerçekleştiremedi." denildi.

Açıklamada ayrıca Bin Selman'ın, Cumhurbaşkanı Buteflika'ya acil şifa dileklerini ilettiği kaydedildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından 22 Kasım'da başladığı ilk yurt dışı turu kapsamında dün Cezayir'e gelen Veliaht Prens Bin Selman, başkentteki Houari Boumediene Havalimanı'nda Başbakan Ahmed Uyahya ve bazı kabine üyeleri tarafından karşılanmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn, Mısır ve Tunus'u ziyaret etmiş ardından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de 30 Kasım'da başlayan ve iki gün süren G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmıştı. Arjantin'den Moritanya'ya geçen Bin Selman, dün akşam saatlerinde iki günlük ziyaret için Cezayir'e gelmişti.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:02
  1. bin Selman
  2. Buteflika
  3. Cezayir

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