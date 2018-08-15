Bakanlık açıkladı! Bütçe, temmuzda 1,1 milyar lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi temmuzda 1,1 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 45 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, temmuz ayı ile ocak-temmuz dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

OCAK-TEMMUZ GİDERİ 460,4 MİLYAR LİRA

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artarak 61,8 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 17,8 yükselerek 60,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,1 artışla 415,4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 22,5 yükselişle 460,4 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 1,1 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde de 45 milyar lira açık verdi.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE DEMEK?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası'na göre I sayılı cetveldeki Genel bütçeli, II sayılı cetveldeki özel bütçeli ve III sayılı cetveldeki düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçelerinden oluşan bütçe.