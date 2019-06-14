Büşükşehir’den ihale Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’teki ormanlık alanın çevresine dikenli tel çit yaptıracak.

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’teki ormanlık alanın çevresine dikenli tel çit yaptıracak. Konuyla ilgili sekiz firmanın katılımıyla ihale yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Dağı ormanlık alan etrafına dikenli tel çit yaptırılması işi için yaklaşık 433 bin TL’lik maliyetle ihaleye çıkıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Keskin Yapı: 359 bin TL

Mesa Mühendislik: 363 bin TL

Alternatif İnşaat: 374 bin TL

Yeniden Yapı: 412 bin TL

Özer Yapı-Atlas İş Ortaklığı: 443 bin TL

Başaran İnşaat: 487 bin TL

1453 Grup: 488 bin TL

Şeref Arık: 491 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.

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