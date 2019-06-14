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Büşükşehir’den ihale

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’teki ormanlık alanın çevresine dikenli tel çit yaptıracak.

14 Haziran 2019 Cuma 11:15
Büşükşehir’den ihale

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’teki ormanlık alanın çevresine dikenli tel çit yaptıracak. Konuyla ilgili sekiz firmanın katılımıyla ihale yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Dağı ormanlık alan etrafına dikenli tel çit yaptırılması işi için yaklaşık 433 bin TL’lik maliyetle ihaleye çıkıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:


Keskin Yapı: 359 bin TL


Mesa Mühendislik: 363 bin TL


Alternatif İnşaat: 374 bin TL


Yeniden Yapı: 412 bin TL


Özer Yapı-Atlas İş Ortaklığı: 443 bin TL


Başaran İnşaat: 487 bin TL


1453 Grup: 488 bin TL


Şeref Arık: 491 bin TL


İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:15
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