Büşükşehir’den ihale
Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’teki ormanlık alanın çevresine dikenli tel çit yaptıracak.14 Haziran 2019 Cuma 11:15
Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’teki ormanlık alanın çevresine dikenli tel çit yaptıracak. Konuyla ilgili sekiz firmanın katılımıyla ihale yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Dağı ormanlık alan etrafına dikenli tel çit yaptırılması işi için yaklaşık 433 bin TL’lik maliyetle ihaleye çıkıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Keskin Yapı: 359 bin TL
Mesa Mühendislik: 363 bin TL
Alternatif İnşaat: 374 bin TL
Yeniden Yapı: 412 bin TL
Özer Yapı-Atlas İş Ortaklığı: 443 bin TL
Başaran İnşaat: 487 bin TL
1453 Grup: 488 bin TL
Şeref Arık: 491 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.
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