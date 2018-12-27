0553 313 94 23

Büşra'dan 20 gündür haber alınamıyor

Çorum'da 20 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Şahin'in bulunması için çalışma yürütülüyor

27 Aralık 2018 Perşembe 15:20
Büşra'dan 20 gündür haber alınamıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da 20 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Şahin'in bulunması için çalışma yapılıyor.

Akkent Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Büşra Şahin, 8 Aralık sabahı evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.

Okuluna gitmeyen kızına telefonundan da ulaşamayan anne Rezzan Şahin, aramalarından bir sonuca ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Polis tarafından genç kızın bulunması için çalışma yürütülüyor.

Anne Şahin, AA muhabirine, 8 Aralık'ta saat 04.30 sıralarında uyandığında kızının evde olmadığını fark ettiğini söyledi.

Tüm çabalarına rağmen kızına ulaşamayınca kayıp ihbarında bulunduğunu belirten Şahin, kızının hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

Kanser hastalığıyla mücadele ettiğini anlatan Şahin, "Diğer yandan kızımın kaybolmasının üzüntüsünü yaşıyorum. Kızım en azından beni arayıp hayatta olduğunu söylesin, bu bana yeter. Başına bir iş gelmese mutlaka beni arardı. 20 gündür hiçbir irtibatımız olmadı." dedi.

Şahin, kızını gören ya da yerini bilenlerin polise başvurmasını istedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:20
  1. Çorum
  2. kayıp genç kız
  3. kayıp şahıs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalya'da taraftar kavgasında 1 ölü
    1. İtalya'da taraftar kavgasında 1 ölü
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin..
    3. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    4. GÜBRETAŞ'ın Koza Altın İşletmeleri..
    5. TCMB döviz kurları
    6. "Transferler benim onayım olmadan..
    7. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav..
    8. Almanya'da kriz patlak verdi! Ordu tel..
    9. Elazığ'da işçi servisi devrildi: 16..
    10. Adil Öksüz'ün yeğeninin FETÖ davası
    11. "Tahran halkı bu yıl sadece 15 gün..
    12. Göçükten kurtuldu, metan gazı..
    13. "8 aylık hamile olduğu için" doktora..
    14. Yatırım fonu istatistikleri
    15. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 33..
    16. Giresunspor'un yeni başkanı Sacit Ali..
    17. Malezya'da eski bakan yardımcısına..
    18. Filistin hükümeti, İsrail'den meyve..
    19. Adana'da karı koca cinayeti davasında..
    20. Minik öğrencilerden turşu ile yardım
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı