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Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu

ANKARA (AA) - Milli sporcu Büşra Ün, İsviçre'de düzenlenen Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden 24 sporcunun katıldığı turnuvada Büşra Ün çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi, finalde, takım arkadaşı İsviçreli Nalani Buob ile Buehler-Grosswiler ikilisini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek kürsünün zirvesine çıkarken, tekler finalinde ise Nalani Buob'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek ikinci oldu.


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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
  1. Büşra Ün
  2. tenis
  3. Tenis Turnuvası
  4. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

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