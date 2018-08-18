Büşra Paker kimdir? AK Parti MKYK üyesi Büşra Paker nereli?

AK Parti MKYK'sı yenilendi. Kurulduğu günden bu yana her sandıktan büyük bir başarıyla çıkan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ni yaptı. AK Parti kongresinde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri de belirlendi. Büşra Paker AK Parti MKYK listesine giren isim oldu. Peki Büşra Paker kimdir? Büşra Paker nereli ve ne iş yapmaktadır.

AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi'nin ardından partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu. Bu isimlerden birisi de Büşra Paker oldu. Şimdi insanlar Büşra Paker kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Büşra Paker kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz

Büşra Paker kimdir?

1982 yılında istanbulda doğdu. 1999 yılında Asfa Koleji’nin ardından, 2004’te Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden “Kalite Yönetimi” konulu teziyle mezun oldu. Ardından Bilgi Üniversitesi’nde “How Brand Knowledge Influences Consumers’ Purchase Intention” teziyle MBA programını tamamladı. 2005-2014 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Mali ve İdari İşler Birim Başkanlığı ve Ar-ge Birim Başkanlığı yaptı.

Birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan ve hemşeri derneklerinde aktif çalışmalarda bulunan Paker, ileri düzeyde ingilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk annesidir. Parti içerisindeki yönetim kurulları da belli oldu AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda 27. dönemden 42 vekil, 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üyeden oluştu. AK Parti'nin Ankara'da gerçekleşen 6. Olağan Kongresi'nde, parti içerisindeki yönetim kurulları da belli oldu. Partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) değişikliğe gidildi. AK Parti'nin yeni MKYK'sı, 27. dönemden 42 vekil, 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üyeden oluştu.