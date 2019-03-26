BUSODER’den kitap bağışı

Muş’un Malazgirt ilçesindeki 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği (BUSODER) tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Malazgirt Erkek Öğrenci Yurdunun kütüphanesine kitap bağışı yapıldı.

1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği (BUSODER) Başkanı Hasan Başaran, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya çerçevesinde topladığı kitapları Malazgirt KYK Yurt Müdürü A. Samet Atalay’a teslim etti. Kitapların tesliminde konuşan Başkan Hasan Başaran, “Dernek olarak bugüne kadar Malazgirt’teki eğitim kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi amacıyla pek çok kez faaliyette bulunduk. Bugün de Malazgirt KYK Yurdumuzda kalan öğrencilerimiz için kütüphanelerine kitap bağışında bulunduk. Umarım yaptığımız bu kitap katkımız ile öğrencilerimiz yeterince istifade ederler, biz de dernek olarak bunun onur ve gururunu duyarız. Ben Malazgirt KYK Yurt Müdürü A. Samet Atalay’a yaptığımız kitap bağışı kabulünden dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.

Kitap bağışından dolayı memnuniyetini ifade eden Malazgirt KYK Yurt Müdürü A. Samet Atalay ise, Dernek Başkanı Hasan Başaran’a yurtta yatılı kalan öğrenciler adına teşekkür etti.