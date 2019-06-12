BUSMEK’in 14. yıl gururu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) tarafından düzenlenen 14. Genel Sergi, Merinos AKKM’de sanatseverlerin izlenimine sunuldu. 40 farklı sanat dalında 2 bine yakın eserin görücüye çıktığı serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri,sergilendi. Orkestra sanatçıları ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bando ve mehter takımlarının konseriyle başlayan açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve eşi Sevinç Aktaş ile protokol üyeleri, BUSMEK kursiyerleri, kursiyer aileleri katıldı. Alinur Aktaş, 2006 yılından bu yana Bursalıların sanat ve meslekî ihtiyaçlarına karşılık veren BUSMEK’inçağın gereklerine uygun olarak vatandaşların donanımını artırarak yolculuğuna devam ettiğini söyledi. BUSMEK’in bugün ‘ortaya koyduğu hizmetlerle’önemli işlere imza atan, sosyal fayda üreten, örnek, ulaşılabilir, sürdürülebilir ve hayat boyu öğrenme ilkeleriyle hareket eden hizmet anlayışını gerçekleştirdiğini belirten Başkan Aktaş, “BUSMEK, 14. yılında 30 farklı mekânda şehir kültürüne uyumunu sağlayarak, hizmetinden istifade eden fertler yetiştirmeye sevk ediyor. Kursiyerlerinin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve şehrimizin istihdamına artı değer sağlamak adına sanayileşmenin doğurduğu kalifiye eleman açığını kapatmaya yardımcı olmak için faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.

Bu yıl 14.’sü düzenlenen ‘Yaşamdan Dokular’ temalı genel sergide 40 farklı sanat dalında estetik ve göz nuru 2000 eserin görücüye çıktığını ifade eden Başkan Aktaş, “BUSMEK, hayat boyu öğrenme esasları çerçevesinde yılda ortalama 30bin kursiyere eğitim hizmeti sunuyor.250 farklı branştafaaliyetler devam ediyor.Ayrıca 8.sınıf öğrencilerine yönelik liselere giriş ile üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık eğitimlerimizden 1500 öğrencimiz tamamen ücretsiz olarak istifade etti” diye konuştu.

Eğitimin ve emeğin istihdama dönüştüğü adres olan BUSMEK’te başta giyim üretim teknolojileri, endüstriyel mutfak, bilişim teknolojileri, metal-makine teknolojisi ve diğer branşlarda eğitimini başarılı şekilde tamamlayan 800 kursiyerin çeşitli işyerlerinde istihdam imkânı bulduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirilen girişimcilik eğitimlerine katılan kursiyerlerimizden ise 131 kişi, kendi işyerini açarak Bursa’nın gücüne güç kattı. Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Bursa ipeği yeniden hayat buluyor’ projesi kapsamında yerli ipek üretimini artırmak ve kaybolmakta olan ipek böcekçiliği üretimini yeniden canlandırmak adına Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık ve İnegöl ilçelerinde kurulan halıhanelerde kursiyerlerimiz tarafından 263 halı dokundu.Aynı zamanda toplamda 4756 metrekare kumaş dokunmuş ve bunlardan peştamal, şal, bebek takımları, kravat, bornoz takımları, masa örtüleri, çantalar ve fularlar yapılmıştır.Kursiyerlerimizce dokunan Bursa’nın ipek halıları,2018 yılında Almanya’da düzenlenen dünyanın en büyük fuarı Domotex’te yer aldı. Bu yıl 2. kez organize edilen ve katılım sağladığımız fuarda, ipeğin kozadan nihai ürüne dek uzanan, kozadan ip çekimi, bükümü, halı dokuma gibi tüm aşamaları atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere uygulamalı olarak gösterildi” şeklinde konuştu.

Özellikle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları yaşatma vizyonuyla hareket eden BUSMEK’in İngiltere, Fransa, Arnavutluk, Almanya, Amerika, Gürcistan ve Azerbaycan’da düzenlenen etkinliklerde yerini alarak Türk kültürü ve Türk-İslam sanatlarının tanıtılmasında önemli katkılar sağladığını kaydeden Başkan Aktaş, “Ortaya koyduğu sanat ve meslek eğitimleri, sosyal ve kültürel hayatı kuvvetlendirici faaliyetleri ile BUSMEK, Bursa halkının ilgisi ve teveccühleriyle kaliteli eğitim çıtasını gittikçe yükselten bir ‘halk üniversitesi’ konumundadır.‘Işıldayan demir pas tutmaz’ anlayışındaki gibi çalışmalarını sürdürmeye ve Bursa halkına hizmet vermeye devam edecektir.Evet, bu sergiBUSMEK’inaynası niteliğindedir.Bu vesileyle tüm kursiyerleri tebrik ediyor, BUSMEK Ailesi’ne başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, arkadaşlarını temsilen sahneye çıkan kursiyerlere sertifikalarını verdi. Kursiyerler de Başkan Aktaş’a çiçek vererek, üzerinde hat örnekleri yer alan tablo takdim etti. Protokol üyeleriyle birlikte serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş, daha sonra eşi Sevinç Aktaş ile birlikte sergide yer alan eserleri tek tek inceledi.