BUSKİ’den Hasanbey Mahallesi’ne alt yapı desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mudanya’nın Hasanbey Mahallesi’nde başlattığı alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mudanya’nın Hasanbey Mahallesi’nde başlattığı alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Hasanbey Mahallesi Muhtarı Vezir Sağlam’ın talebine cevap veren AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, BUSKİ İlçe Müdürü Hasan Türe ile yaptıkları koordineli çalışmalar sonunda mahallenin alt yapı çalışmalarını başlattı. Söğütlü, bilhassa sel sularından etkilenen bu caddenin yağmur suyu giderlerinde yapılan iyileştirmeleri yerinde inceleyerek şantiye şefinden bilgiler aldı. Hasanbey Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar diğer sokak ve caddelerde devam edeciği bilgisini veren Söğütlü, yağış mevsiminin başlamadan çalışmaların tamamlanacağını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.