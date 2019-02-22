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BUSKİ laboratuvarlarına TÜRKAK’tan tam not

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, ‘içme suyu’ ve ‘atık su’ laboratuvarlarının akreditasyon belgesini yeniledi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:38
BUSKİ laboratuvarlarına TÜRKAK’tan tam not

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, ‘içme suyu’ ve ‘atık su’ laboratuvarlarının akreditasyon belgesini yeniledi.


BUSKİ Genel Müdürlüğü, ‘içme suyu’ ve ‘atık su’ laboratuvarlarının akreditasyon belgesini yenileyerek, kapsamını genişletti. Böylece BUSKİ bünyesindeki içme suyu ve atık su laboratuvarlarında, toplamda 52 metotta 285 parametreye ulaşıldı.


Akreditasyon belgesinin BUSKİ’nin başarılı çalışmalarının bir tescili olduğuna dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “BUSKİ Genel Müdürlüğü’müz, gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ile adından söz ettirirken, atık suların bertarafı konusunda da çok önemli projelere imza attı. BUSKİ’nin içme suyu ve atık su laboratuvarları, uluslararası geçerliliği olan birçok belgeyi elinde bulunduruyor. BUSKİ laboratuvarlarında yapılan bir analiz veya test sonucu dünyanın her yerinde kabul görmekte Bugün gelinen noktada, Türk Akredite Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimler ile akredite belgesini yenileyerek toplamda 52 metotta 285 parametreye ulaşan BUSKİ laboratuvarları, başarısına bir yenisini daha ekledi” diye konuştu.


BUSKİ içme suyu ve atık su laboratuvarlarının ilk olarak 18 Eylül 2014 tarihinde TÜRKAK tarafından yapılan denetimlerin ardından, 15 metot ve 21 parametre ile akreditasyon belgesini almaya hak kazandığını hatırlatan Başkan Aktaş, Türkiye’de gerçekleştirdiği ilklerle su ve kanal idareleri arasında örnek bir konumda bulunan BUSKİ’nin, temiz içme ve kullanma suyu temini noktasında da asla taviz vermediğini vurguladı.


Son teknoloji


BUSKİ bünyesinde faaliyet gösteren içme suyu ve atık su laboratuvarlarının modern sistem ve son teknolojik imkanlarla donatıldığı belirten Başkan Aktaş, “BUSKİ içme suyu ve atık su laboratuvarlarında, ‘TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’ standardı kapsamında içme suyu, atık su, yerüstü suları ve arıtma çamuru analizleri gerçekleştiriliyor. TS EN ISO/IEC 17025 Standardı deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar gereğince, içme suyu ve atık su laboratuvarlarımız her yıl rutin denetime, 4 yılda bir de belge yenileme denetimine tabi tutuluyor. BUSKİ laboratuvarları, yapılan bütün bu denetimleri başarıyla tamamladı” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:38
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