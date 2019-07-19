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BUSKİ faturaları artık cebinizde

Abone memnuniyetine yönelik çalışmalarıyla örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, su faturalarını vatandaşa SMS yoluyla ulaştıracak.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:04
BUSKİ faturaları artık cebinizde

Abone memnuniyetine yönelik çalışmalarıyla örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, su faturalarını vatandaşa SMS yoluyla ulaştıracak.


Abone Memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunan BUSKİ genel Müdürlüğü, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. BUSKİ Aboneleri artık faturalarını cep telefonlarına SMS olarak alabilecek. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların tek yapması gereken, kimlik ve iletişim bilgilerini güncellemek. Su tüketimi ve borç bilgilerini cep telefonuna SMS olarak almak isteyen aboneler, 0530 919 0 185 numaralı telefona SMS göndererek bilgilerini kolayca güncelleyebilecek.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:04
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