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Bush'a ayakkabı fırlatan o gazeteci Irak'ta milletvekili adayı oldu

2008 yılında dönemin ABD Başkanı George Bush'a fırlattığı ayakkabı ile gündeme gelen Iraklı gazeteci, Irak parlamentosuna seçilmek için milletvekili adaylığını açıkladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:38
Bush'a ayakkabı fırlatan o gazeteci Irak'ta milletvekili adayı oldu

11 Eylül 2011'de Irak'ta kitle imha silahları olduğu iddiasıyla zamanın Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i devirmek için Irak'ı işgal eden ABD Başkanı George W. Bush'a 2008'de Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile yaptığı bir basın toplantısında ayakkabı fırlatarak meşhur olan Iraklı gazeteci, Irak parlamentosuna seçilmek için milletvekilliğine adaylığını koydu.

Irak doğumlu gazeteci Muntazar el-Zeydi, zamanın Irak Başbakanı Maliki ile birlikte basın toplantısı yaptığı sırada Bush'a ayakkabı fırlatırken "Bu sana Irak halkından veda öpücüğü köpek" diye bağırdı.

Bush, atılan ayakkabıyı görüp kafasını yana çekerek ayakkabının isabet etmesini önlemişti. Bush, bu hareketin bir kimsenin dikkati kendi üzerine çekme yöntemi olduğunu söylemişti.

9 AY HAPİS CEZASI ALDI, 2009 YILINDA SERBEST KALDI

2008'de ülkeyi ziyaret eden bir devlet başkanına saldırmak suçundan 9 aylık hapis cezası alan ve 2009 yılında iyi halden salıverilen Muntazar el-Zeydi, 2011 yılına kadar ülke dışında yaşamıştı.

12 MAYIS'TA SEÇİMLER İÇİN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Muntazar el-Zeydi'nin, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak başbakanlık, başkanlık ve parlamento seçimi için milletvekilliğine adaylığını koyduğu belirtildi.

ADAYLIĞINI TWITTER'DAN VİDEO İLE DUYURDU

Muntazar el Zeydi, adaylığını Twitter hesabında yayımladığı bir video görüntüsüyle açıkladı. Zeydi açıklamasında özetle şöyle konuştu: "Sevgili Iraklı kardeşlerim. Uzun seneler ülkemden ayrı olarak yaşadıktan sonra memleketim Irak'a kesin dönüş yaptım. Şimdi, Islah için Yürüyüş Hareketi listesinden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Bildiğiniz gibi zalimlere karşı mazlumun yardımcısı olacağım."

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:38
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  4. Muntazar el-Zeydi

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