Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci milletvekili adayı oldu!

ABD eski Başkanı George W. Bush'a 2008'de Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile yaptığı bir basın toplantısında ayakkabı fırlatarak meşhur olan Iraklı gazeteci, Irak parlamentosuna seçilmek için milletvekilliğine adaylığını koydu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:22
Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci milletvekili adayı oldu!

11 Eylül 2011'de Irak'ta kitle imha silahları olduğu iddiasıyla zamanın Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i devirmek için Irak'ı işgal eden ABD Başkanı George W. Bush'a 2008'de Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile yaptığı bir basın toplantısında ayakkabı fırlatarak meşhur olan Iraklı gazeteci, Irak parlamentosuna seçilmek için milletvekilliğine adaylığını koydu.

''BU SANA IRAK HALKINDAN VEDA ÖPÜCÜĞÜ KÖPEK''

Irak doğumlu gazeteci Muntazar el-Zeydi, zamanın Irak Başbakanı Maliki ile birlikte basın toplantısı yaptığı sırada Bush'a ayakkabı fırlatırken "Bu sana Irak halkından veda öpücüğü köpek" diye bağırdı.
Bush, atılan ayakkabıyı görüp kafasını yana çekerek ayakkabının isabet etmesini önlemişti. Bush, bu hareketin bir kimsenin dikkati kendi üzerine çekme yöntemi olduğunu söylemişti.
2008'de ülkeyi ziyaret eden bir devlet başkanına saldırmak suçundan 9 aylık hapis cezası alan ve 2009 yılında iyi halden salıverilen Muntazar el-Zeydi, 2011 yılına kadar ülke dışında yaşamıştı.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Muntazar el-Zeydi'nin, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak başbakanlık, başkanlık ve parlamento seçimi için milletvekilliğine adaylığını koyduğu belirtildi.
Muntazar el Zeydi, adaylığını Twitter hesabında yayımladığı bir video görüntüsüyle açıkladı. Zeydi açıklamasında özetle şöyle konuştu: "Sevgili Iraklı kardeşlerim. Uzun seneler ülkemden ayrı olarak yaşadıktan sonra memleketim Irak'a kesin dönüş yaptım. Şimdi, Islah için Yürüyüş Hareketi listesinden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Bildiğiniz gibi zalimlere karşı mazlumun yardımcısı olacağım."

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:22
  1. Muntazar el-Zeydi
  2. George W. Bush

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran resti çekti: Kabul etmiyoruz
    1. İran resti çekti: Kabul etmiyoruz
    2. Muharrem İnce'den ilginç sözler: Keşke..
    3. Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklamalar:..
    4. Fakıbaba: Onların karşısında olacağımı..
    5. DP adayları İP'in listesinden seçime..
    6. Cüneyt Çakır'a tepkiler çığ gibi! '..
    7. HDP'nin 4'lü ittifak yorumu çok..
    8. İstanbul’da en fazla giyim harcaması..
    9. Mahmud Abbas: Yahudi soykırımının..
    10. Abdüllatif Şener'den skandal sözler
    11. Deportivo kararını verdi! Emre Çolak..
    12. 2 asırlık camide tek bir çivi bile yok!
    13. CHP'nin adayı hangi partiden olacak?..
    14. Konutta geriledi arsada uçtu
    15. Trump’ın doktorundan ilginç açıklama!
    16. TMSF şirketlerinden üretim ve ihracat..
    17. CHP'den Vatan Partisi'ne ittifak..
    18. Kahve kutularından çıkanlar polisleri..
    19. Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçti
    20. 100 milyarlık barış
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"