Buse Naz Çakıroğlu’ndan altın madalya 2019 Avrupa Oyunları’nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova’yı 3-1 mağlup etti ve altın madalya kazandı.

2019 Avrupa Oyunları’nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova’yı 3-1 mağlup etti ve altın madalya kazandı.

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları’nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova ile karşı karşıya geldi. Çakıroğlu, Soluianova’yı 4-1 mağlup ederek Avrupa Oyunları’nda altın madalyanın sahibi oldu.

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