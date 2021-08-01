Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu nereli? Buse Naz Çakıroğlu yaşı hayatı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türk sporcular madalya kazanmaya devam ediyor. Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatlarında yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi. Peki Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu nereli? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında? İşte Buse Naz Çakıroğlu hayatı, biyografisi.
Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu, 26 Mayıs 1996 doğumlu ve şu anda 25 yaşında. Trabzon’da dünyaya gelen Buse Naz Çakıroğlu, Düzce Üniversitesi’nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu’nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor. Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.